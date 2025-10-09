Сон рядом с телефоном на зарядке: врач поразил заявлением о вреде для здоровья

Рубрики
Терапевт Сергей Петров высказал свою позицию по поводу того, насколько безопасно оставлять смартфон на зарядке возле себя во время сна. По мнению врача, многие беспокойства пользователей по этому поводу преувеличены и не имеют достаточной научной основы.
Петров отмечает, что на сегодняшний день не существует убедительных научных доказательств вредного воздействия электромагнитного излучения, генерируемого при зарядке или работе смартфонов. Радиоволны, излучаемые устройством, имеют низкую мощность, и поэтому не наносят вреда человеческому организму.
При этом медик подчеркивает, что немаловажную роль играет качество зарядного устройства. Во избежание возможных рисков следует использовать только сертифицированные адаптеры питания и не позволять телефону чрезмерно нагреваться, ведь перегрев может привести к сбоям в работе батареи.
Особенно осторожными следует быть во влажных средах. К примеру, заряжать смартфон в ванной категорически не рекомендуется. При попадании воды в электронику возможно короткое замыкание, что может стать опасным для жизни.
Несмотря на то, что заряженные устройства могут немного нагреваться, Петров успокаивает: в большинстве случаев это нормальное явление, не представляющее угрозы. Хотя риск взрыва аккумулятора существует, он остается очень низким. Такие случаи обычно связаны с производственными дефектами или повреждениями изоляции батареи.
В целом, по словам врача, сон рядом с заряжаемым смартфоном не представляет существенной опасности, если соблюдать элементарные правила безопасности и использовать качественные аксессуары.
