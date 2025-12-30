logo_ukra

Сон на лівому боці: чому це корисно для здоров'я
Сон на лівому боці: чому це корисно для здоров’я

Якісний нічний сон важливий для мого здоров’я, а положення тіла під час сну має велике значення

30 грудня 2025, 16:10
Автор:
Клименко Елена

Сон на лівому боці вважається одним із найкорисніших положень для сну, особливо для тих, хто схильний до хропіння або має проблеми з травленням. Якісний нічний сон надзвичайно важливий для здоров’я, а те, в якому положенні людина спить, може істотно впливати на фізичний стан і самопочуття. Медичні експерти радять звернути увагу на переваги, які дає саме лівий сон.

Сон на лівому боці: чому це корисно для здоров’я

Фото: з відкритих джерел

Одним з основних плюсів є зменшення печії. Людям, у яких після рясної чи гострої їжі виникає печія, рекомендують спати на лівому боці, адже це положення допомагає зменшити дискомфорт, тоді як сон на правому боці може його посилювати.

Лівий бік також корисний для тих, хто страждає на синдром обструктивного апное уві сні та схильний до хропіння. Засинання у цьому положенні зменшує ризик перекриття дихальних шляхів і полегшує дихання під час сну.

Під час сну на лівому боці покращується травлення. Гравітація сприяє більш ефективному переміщенню їжі з тонкої кишки в товсту, що стимулює перистальтику і допомагає організму легше справлятися з переварюванням їжі.

Сон на лівому боці позитивно впливає на серцево-судинну систему. Гравітація зменшує навантаження на серце, покращує лімфатичний дренаж і знижує набряки. Крім того, селезінка теж отримує користь, адже полегшується відтік рідини та токсинів, що підтримує загальний імунітет.

Лівий бік тіла є домінуючим для лімфатичної системи, тому під час сну фільтрація лімфи, токсинів та відходів відбувається ефективніше. Також покращується кровообіг: знижується тиск на праву порожню вену, що важливо для людей із варикозом або проблемами з венами.

Портал "Коментарі" писав, що біль у суглобах часто загострюється в холодну пору року, і його важко контролювати, оскільки він може бути викликаний різними чинниками. Однак, медичний експерт доктор Сайєд Надім Аббас з клініки Dr SNA розповів про три корисні продукти, які можуть допомогти зменшити запалення та полегшити біль, зокрема в холодні місяці. 



