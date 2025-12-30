logo

Сон на левом боку: почему это полезно для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Сон на левом боку: почему это полезно для здоровья

Качественный ночной сон важен для моего здоровья, а положение тела во время сна имеет большое значение.

30 декабря 2025, 16:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сон на левом боку считается одним из самых полезных положений для сна, особенно для тех, кто склонен к храпу или имеет проблемы с пищеварением. Качественный ночной сон чрезвычайно важен для здоровья, а то, в каком положении спит человек, может существенно влиять на физическое состояние и самочувствие. Медицинские эксперты советуют обратить внимание на преимущества, которые дает именно левый сон.

Сон на левом боку: почему это полезно для здоровья



Одним из основных плюсов является уменьшение изжоги. Людям, у которых после обильной или острой пищи возникает изжога, рекомендуют спать на левом боку, ведь это положение помогает снизить дискомфорт, тогда как сон на правой стороне может его усиливать.

Левая сторона также полезна для тех, кто страдает синдромом обструктивного апноэ во сне и склонен к храпу. Засыпание в этом положении уменьшает риск перекрытия дыхательных путей и облегчает дыхание во время сна.

Во время сна на левом боку улучшается пищеварение. Гравитация способствует более эффективному перемещению пищи из тонкой кишки в толстую, что стимулирует перистальтику и помогает организму легче справляться с перевариванием пищи.

Сон на левом боку положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Гравитация уменьшает нагрузку на сердце, улучшает лимфатический дренаж и снижает отеки. Кроме того, селезенка тоже извлекает пользу, ведь облегчается отток жидкости и токсинов, что поддерживает общий иммунитет.

Левая сторона тела доминирующая для лимфатической системы, поэтому во время сна фильтрация лимфы, токсинов и отходов происходит более эффективно. Также улучшается кровообращение: снижается давление на правую пустую вену, что важно для людей с варикозом или проблемами с венами.

Портал "Комментарии" писал, что боль в суставах часто обостряется в холодное время года, и его трудно контролировать, поскольку она может быть вызвана разными факторами. Однако медицинский эксперт доктор Сайед Надим Аббас из клиники Dr SNA рассказал о трех полезных продуктах, которые могут помочь уменьшить воспаление и облегчить боль, в частности в холодные месяцы.



