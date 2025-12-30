Ці три продукти у раціоні вилікують ваші суглоби: лікар заінтригував заявою

Біль у суглобах часто загострюється в холодну пору року, і його важко контролювати, оскільки він може бути викликаний різними чинниками. Однак, медичний експерт доктор Сайєд Надім Аббас з клініки Dr SNA розповів про три корисні продукти, які можуть допомогти зменшити запалення та полегшити біль, зокрема в холодні місяці, повідомляє Express.

Доктор Сайєд пояснив, що певні продукти здатні забезпечити суглоби необхідними поживними речовинами. Хоча вони не зможуть повністю відновити хрящові тканини, їх регулярне споживання забезпечить вітамінами та антиоксидантами, які сприятимуть зменшенню запалення, зміцненню кісток та підтримці здоров’я суглобів.

Цитрусові, зокрема апельсини, для здоров'я суглобів

Доктор Сайєд наголошує на важливості цитрусових, зокрема апельсинів, які багаті на вітамін С. Цей вітамін необхідний для вироблення колагену – важливого білка, який відповідає за міцність і еластичність хрящів, зв’язок та кісток. Коли хрящі зношуються, суглоби можуть ставати жорсткими, скрипіти і боліти. Вітамін С допомагає відновлювати ці тканини і має антиоксидантні властивості, що зменшують пошкодження, спричинене запаленнями. Доктор рекомендує з’їдати хоча б один апельсин на день для поповнення запасів цього важливого вітаміну.

Яблука для зменшення запалення

Інший корисний продукт – це яблука, які містять кверцетин – рослинну сполуку з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Кверцетин допомагає заспокоїти запалення в суглобах, що з часом може призвести до їх руйнування. Хоча яблука не вилікують артрит, вони є корисною частиною раціону для підтримки здоров'я суглобів.

Банани для підтримки кісток і м'язів

Банани також дуже корисні для суглобів, адже вони містять калій – мінерал, що допомагає зміцнювати кістки, підтримує нормальний рівень кров’яного тиску і сприяє здоров’ю м’язів. Міцніші кістки та здорові м’язи забезпечують кращу стабільність і підтримку суглобів, що полегшує рухи. Банани також містять вітамін С і антиоксиданти, які доповнюють загальний комплекс підтримки суглобів.

Інші продукти для здорових суглобів

Не менш корисними для суглобів є й інші продукти, які варто включити в раціон. Листова капуста та шпинат багаті на калій, а квасоля містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення. Споживання оливкової олії та лосося також має позитивний вплив на суглоби, адже вони здатні знижувати рівень запалення.

