Эти три продукта в рационе вылечат ваши суставы: врач заинтриговал заявлением

Боль в суставах часто обостряется в холодное время года, и ее трудно контролировать, поскольку она может быть вызвана разными факторами. Однако медицинский эксперт доктор Сайед Надим Аббас из клиники Dr SNA рассказал о трех полезных продуктах, которые могут помочь уменьшить воспаление и облегчить боль, в частности в холодные месяцы, сообщает Express.

Доктор Сайед объяснил, что некоторые продукты способны обеспечить суставы необходимыми питательными веществами. Хотя они не смогут полностью восстановить хрящевые ткани, их регулярное потребление обеспечит витаминами и антиоксидантами, способствующими уменьшению воспаления, укреплению костей и поддержанию здоровья суставов.

Цитрусовые, в частности апельсины, для здоровья суставов.

Доктор Сайед отмечает важность цитрусовых, в частности апельсинов, богатых витамином С. Этот витамин необходим для выработки коллагена – важного белка, отвечающего за прочность и эластичность хрящей, связок и костей. Когда хрящи изнашиваются, суставы могут становиться жесткими, скрипеть и болеть. Витамин С помогает восстанавливать эти ткани и обладает антиоксидантными свойствами, которые уменьшают повреждение, вызванное воспалениями. Доктор рекомендует съедать хотя бы один апельсин в день для пополнения запасов этого витамина.

Яблоки для уменьшения воспаления

Другой полезный продукт – это яблоки, содержащие кверцетин – растительное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кверцетин помогает успокоить воспаление в суставах, что с течением времени может привести к их разрушению. Хотя яблоки не вылечат артрит, они являются полезной частью рациона для поддержания здоровья суставов.

Бананы для поддержания костей и мышц

Бананы также очень полезны для суставов, ведь они содержат калий – минерал, помогающий укреплять кости, поддерживает нормальный уровень артериального давления и способствует здоровью мышц. Более крепкие кости и здоровые мышцы обеспечивают лучшую стабильность и поддержку суставов, что облегчает движения. Бананы также содержат витамин С и антиоксиданты, дополняющие общий комплекс поддержания суставов.

Другие продукты для здоровых суставов

Не менее полезны для суставов и другие продукты, которые следует включить в рацион. Листовая капуста и шпинат богаты калием, а фасоль содержит антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление. Потребление оливкового и лосося также оказывает положительное влияние на суставы, ведь они способны снижать уровень воспаления.

