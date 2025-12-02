Сон допомагає позбавити ся зайвих кілограм: такого відкриття не очікував ніхто

Фахівці з університету Чикаго стверджують, що збільшення тривалості сну може стати ефективним способом схуднення. Вони підкреслюють, що недосип є важливим чинником, який сприяє набору зайвої ваги. Щоб перевірити, чи вплине нормалізація сну на харчові звички і допоможе зменшити вагу, дослідники провели експеримент.

Фото: з відкритих джерел

Участь у ньому взяли 80 добровольців із надмірною вагою. Серед них були люди, які регулярно спали менше ніж 6,5 години на добу. Після консультацій та рекомендацій фахівців учасники змогли подовжити свій сон у середньому на 1,2 години, а дослідники намагалися довести тривалість сну кожного до приблизно 8,5 годин.

Результати виявилися помітними. Порівняно з контрольною групою, яка продовжувала спати у звичному режимі, ті, хто збільшив сон, щодня споживали на 270 калорій менше, а деякі учасники скоротили споживання їжі на 500 калорій на день.

"Протягом багатьох років ми та інші дослідники показували, що нестача сну порушує регуляцію апетиту, що спричиняє підвищене споживання їжі та збільшення ваги. Недавні дослідження спонукали нас запитати: якщо дефіцит сну збільшує апетит, чи можливо, що додаткові години сну зменшують ці негативні наслідки?", — пояснюють автори роботи.

Вчені зазначають, що така корекція калорійного балансу, навіть без змін у харчуванні або фізичній активності, може допомогти втратити до 12 кг за три роки. Механізм пояснюється гормонами: нестача сну підвищує рівень греліну, що стимулює апетит, та знижує вироблення лептину, гормону насичення. Відновлення нормальної тривалості сну допомагає нормалізувати ці гормони та відновити контроль над апетитом.

Як вже писали "Коментарі", петрушка — одна з найвідоміших середземноморських трав, яку цінують не лише за аромат, а й за широкий спектр лікувальних властивостей. Протягом століть її застосовували для підтримання роботи нирок, печінки, серцево-судинної системи та навіть когнітивного здоров’я.