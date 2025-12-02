Чим насправді цінна петрушка: властивості цієї трави вражають

Петрушка — одна з найвідоміших середземноморських трав, яку цінують не лише за аромат, а й за широкий спектр лікувальних властивостей. Протягом століть її застосовували для підтримання роботи нирок, печінки, серцево-судинної системи та навіть когнітивного здоров’я. Сучасні наукові дані підтверджують: рослина здатна допомагати запобігати формуванню ниркових каменів, позитивно впливати на стан серця та сприяти загальному зміцненню організму. Крім того, ефірна олія петрушки проявляє виражені антимікробні властивості, що робить її корисною у профілактиці харчових інфекцій.

Фото: з відкритих джерел

Що робить цю зелень такою цінною? Петрушка містить велику кількість різноманітних антиоксидантів, серед яких вітамін C, флавоноїди, каротиноїди та інші фенольні сполуки. Завдяки цим компонентам організм отримує додатковий захист від окисного стресу — процесу, що пов’язаний із розвитком серйозних хронічних недуг, зокрема хвороб серця, когнітивних порушень, проблем із дихальною системою та ниркових патологій.

Особливою властивістю петрушки є високий вміст поліфенолів. Вчені відзначають, що регулярне споживання цих речовин може покращувати показники ліпідного профілю, знижувати артеріальний тиск, зменшувати інсулінорезистентність та пригнічувати системне запалення. Такий ефект частково пов’язують із її впливом на мікробіоту кишечника.

Петрушка також відіграє роль у профілактиці ниркових каменів. Дослідники припускають, що рослина допомагає регулювати кислотність сечі й перешкоджає утворенню кристалів кальцій-оксалату. Цьому сприяють хлорофіл та магній, присутні в зелені.

Не менш важливою є користь для кісток. Петрушка є надзвичайно багатим джерелом вітаміну K — елемента, що бере участь у синтезі білків, відповідальних за відновлення та мінералізацію кісткової тканини. Лише дві столові ложки свіжої зелені забезпечують добову норму цього необхідного вітаміну, допомагаючи підтримувати міцність кісток без додаткових добавок.

