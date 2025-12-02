Чем на самом деле ценна петрушка: свойства этой травы поражают

Петрушка – одна из самых известных средиземноморских трав, которую ценят не только за аромат, но и за широкий спектр лечебных свойств. На протяжении веков ее применяли для поддержки почек, печени, сердечно-сосудистой системы и даже когнитивного здоровья. Современные научные данные подтверждают: растение способно предотвращать формирование почечных камней, положительно влиять на состояние сердца и способствовать общему укреплению организма. Кроме того, эфирное масло петрушки проявляет выраженные антимикробные свойства, что делает его полезным в профилактике пищевых инфекций.

Фото: из открытых источников

Что делает эту зелень столь ценной? Петрушка содержит множество различных антиоксидантов, среди которых витамин C, флавоноиды, каротиноиды и другие фенольные соединения. Благодаря этим компонентам организм получает дополнительную защиту от окислительного стресса — процесса, связанного с развитием серьезных хронических недугов, в частности, болезней сердца, когнитивных нарушений, проблем с дыхательной системой и почечных патологий.

Особым свойством петрушки является высокое содержание полифенолов. Ученые отмечают, что регулярное потребление этих веществ может улучшать показатели липидного профиля, снижать АД, уменьшать инсулинорезистентность и подавлять системное воспаление. Такой эффект частично связывают с его влиянием на микробиот кишечника.

Петрушка также играет роль в профилактике почечных камешков. Исследователи предполагают, что растение помогает регулировать кислотность мочи и препятствует образованию кристаллов кальция-оксалата. Этому способствуют хлорофилл и магний, присутствующие в зелени.

Не менее важна польза для костей. Петрушка является очень богатым источником витамина K — элемента, участвующего в синтезе белков, ответственных за восстановление и минерализацию костной ткани. Лишь две столовые ложки свежей зелени обеспечивают суточную норму этого необходимого витамина, помогая поддерживать крепкость костей без дополнительных добавок.

