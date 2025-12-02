Сон помогает избавиться от лишних килограмм: такого открытия не ожидал никто

Специалисты из Чикагского университета утверждают, что увеличение продолжительности сна может стать эффективным способом похудения. Они подчеркивают, что недосып является важным фактором, способствующим набору лишнего веса. Чтобы проверить, повлияет ли нормализация сна на пищевые привычки и поможет снизить вес, исследователи провели эксперимент.

Фото: из открытых источников

Участие в нем приняли 80 добровольцев с избыточным весом. Среди них были люди, которые регулярно спали менее 6,5 часов в сутки. После консультаций и рекомендаций специалистов участники смогли продлить свой сон в среднем на 1,2 часа, а исследователи пытались довести продолжительность сна до примерно 8,5 часов.

Результаты оказались заметны. По сравнению с контрольной группой, которая продолжала спать в обычном режиме, увеличившие сон ежедневно потребляли на 270 калорий меньше, а некоторые участники сократили потребление пищи на 500 калорий в день.

" В течение многих лет мы и другие исследователи показывали, что недостаток сна нарушает регуляцию аппетита, что приводит к повышенному потреблению пищи и увеличению веса. Недавние исследования побуждали нас спросить: если дефицит сна увеличивает аппетит, возможно ли, что дополнительные часы сна уменьшают эти негативные последствия ? "

Ученые отмечают, что такая коррекция калорийного баланса даже без изменений в питании или физической активности может помочь потерять до 12 кг за три года. Механизм объясняется гормонами: недостаток сна повышает уровень грелина, что стимулирует аппетит, и снижает выработку лептина, гормона насыщения. Восстановление нормальной продолжительности сна помогает нормализовать эти гормоны и восстановить контроль аппетита.

Как уже писали "Комментарии", петрушка — одна из самых известных средиземноморских трав, которую ценят не только за аромат, но и за широкий спектр лечебных свойств. На протяжении веков ее применяли для поддержки почек, печени, сердечно-сосудистой системы и даже когнитивного здоровья.