Солодка отрута: що насправді відбувається з вашою печінкою після солдодкої води

Дієтичні газовані напої, хоч і не мають прямого негативного впливу на печінку, як це спостерігається при вживанні алкоголю чи контакті з токсичними речовинами, можуть все ж таки сприяти розвитку захворювань цього органу. Регулярне і надмірне споживання таких напоїв підвищує ризик розвитку метаболічно пов’язаної стеатотичної хвороби печінки (MASLD). Цей стан характерний для накопичення жиру в печінці, що може призвести до серйозних проблем із її функцією.

Один із механізмів, через який дієтичні напої можуть впливати на здоров’я печінки, пов'язаний із змінами у складі кишкового мікробіому. Штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сукралоза та сахарин, можуть порушувати баланс корисних бактерій у кишківнику. Це веде до підвищення проникності стінок кишківника, що дозволяє запальним молекулам потрапляти в кров. Через ворітну вену вони потрапляють до печінки, де спричиняють запалення — один із важливих факторів, що призводять до жирових відкладень в печінці.

Іншим важливим аспектом є вплив дієтичних напоїв на чутливість до інсуліну. Дослідження показують, що штучні підсолоджувачі можуть підвищувати рівень інсуліну в організмі, що з часом може призвести до інсулінорезистентності. Це означає, що клітини організму погано реагують на інсулін, і рівень глюкози в крові залишається високим. Інсулінорезистентність сприяє накопиченню жиру в печінці, що є основною причиною розвитку MASLD. Найвищі ризики спостерігаються у людей, які страждають від ожиріння або діабету 2 типу.

Крім того, дієтичні напої можуть впливати на апетит через нейробіологічні механізми. Солодкий смак без калорій не здатен повністю активувати систему винагороди мозку, що може викликати посилення потягу до солодкого. Додатково, можливе вивільнення інсуліну без фактичного надходження цукру також може призвести до підвищення апетиту. Це в свою чергу сприяє переїданню, набору ваги і підвищенню ризику розвитку жирової хвороби печінки.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні дослідження підтверджують, що помірне споживання вина може уповільнювати процес старіння у чоловіків, проте у жінок подібного ефекту не спостерігається. Ці результати були отримані групою вчених з університету LUM у Казамасімі, розташованому на півдні Італії, та опубліковані у The Daily Mail.