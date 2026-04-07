Сладкий яд: что происходит с вашей печенью после сладкой воды

Диетические газированные напитки, хотя и не оказывают прямого негативного влияния на печень, как это наблюдается при употреблении алкоголя или контакте с токсичными веществами, могут все же способствовать развитию заболеваний этого органа. Регулярное и чрезмерное потребление таких напитков повышает риск метаболически связанной стеатотичной болезни печени (MASLD). Это состояние характерно для накопления жира в печени, что может привести к серьезным проблемам с ее функцией.

Один из механизмов, через который диетические напитки могут влиять на здоровье печени, связан с изменениями в составе кишечного микробиома. Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза и сахарин, могут нарушать баланс полезных бактерий в кишечнике. Это ведет к повышению проницаемости стенок кишечника, что позволяет воспалительным молекулам попадать в кровь. Из-за воротной вены они попадают в печени, где вызывают воспаление — один из важных факторов, приводящих к жировым отложениям в печени.

Другим важным аспектом является влияние диетических напитков на чувствительность к инсулину. Исследования показывают, что искусственные подсластители могут повышать уровень инсулина в организме, что может привести к инсулинорезистентности. Это означает, что клетки организма плохо реагируют на инсулин и уровень глюкозы в крови остается высоким. Инсулинорезистентность способствует накоплению жира в печени, что является главной причиной развития MASLD. Самые высокие риски наблюдаются у людей, страдающих ожирением или диабетом 2 типа.

Кроме того, диетические напитки могут влиять на аппетит из-за нейробиологических механизмов. Сладкий вкус без калорий не способен полностью активировать систему вознаграждения мозга, что может вызвать усиление влечения к сладкому. Дополнительно возможное высвобождение инсулина без фактического поступления сахара также может привести к повышению аппетита. Это в свою очередь способствует перееданию, набору веса и повышению риска развития жировой болезни печени.

