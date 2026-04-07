Цей напій гарантує вам молодість і здоров'я: несподівана правда про норма споживання

Останні дослідження підтверджують, що помірне споживання вина може уповільнювати процес старіння у чоловіків, проте у жінок подібного ефекту не спостерігається. Ці результати були отримані групою вчених з університету LUM у Казамасімі, розташованому на півдні Італії, та опубліковані у The Daily Mail.

У рамках дослідження було проаналізовано дані 22 000 учасників різної статі, порівняно звички щодо споживання алкоголю з показниками біологічного віку. Біологічний вік визначається станом клітин, тканин та органів і вважається точнішим показником ризику хвороб та передчасної смертності, ніж простий хронологічний вік.

Для оцінки біологічного старіння використовували штучний інтелект та дані аналізів крові, які включали 36 маркерів, зокрема рівень гормонів, жирів та запальних сполук. Результати показали, що чоловіки, які щодня споживали приблизно 200 мл вина, були біологічно молодшими на 0,4 роки порівняно з тими, хто не вживав алкоголь. У жінок подібного зменшення біологічного віку виявлено не було, що дослідники пояснюють різницею у метаболізмі алкоголю та гормональними особливостями організму.

Італійські медики також підкреслюють, що вино є багатим джерелом поліфенолів — речовин, які допомагають зменшувати запальні процеси, оксидативний стрес та підтримувати нормальний обмін речовин. Вважається, що саме ці ефекти й забезпечують уповільнення процесу старіння у чоловіків. Водночас інші види алкоголю не демонструють подібного впливу.

Автори дослідження у Міжнародному журналі громадського здоров’я підкреслюють: "Помірне споживання вина, але не загальне вживання алкоголю, може сприяти уповільненню біологічного старіння у чоловіків. Поліфеноли є правдоподібним поясненням цього ефекту".

