Смертельна небезпека термочашки: стало відомо про шокуючу причину трагедії

У Тайвані стався трагічний випадок: чоловік помер через отруєння свинцем після майже 20 років щоденного користування однією термочашкою для гарячої кави. Лікарі наголошують, що ця історія має слугувати попередженням для всіх, хто довго використовує старі пляшки та термоси.

Фото: з відкритих джерел

Загиблому було близько 50 років, і він мав понад три десятиліття досвіду водіння. Одного дня, дорогою на роботу, він наїхав автомобілем на магазин, не намагаючись загальмувати. Перші рятувальники виявили його дезорієнтованим, а подальші медичні обстеження показали серйозну анемію, атрофію кори головного мозку та порушення функції нирок. Пацієнта перевели до нефрологічного відділення для детальнішої діагностики.

Нефролог Хун Юн-Сян розповів про цей випадок у телевізійній програмі, підкресливши небезпеку тривалого використання однієї і тієї ж ємності для напоїв. Він закликав регулярно змінювати пляшки для води та термочашки, щоб уникнути серйозних проблем зі здоров’ям.

Під час розслідування лікарі дізналися, що останнім часом чоловік постійно відчував втому, а його смакові відчуття змінилися – їжа здавалася недостатньо солоною. Симптоми вказували на можливе отруєння свинцем, що підтвердили аналізи крові.

Виявилося, що токсин надходив із внутрішнього шару термочашки, який за роки експлуатації заржавів і щодня виділяв свинець у кисле середовище кави. Це призвело до розвитку дегенеративних симптомів, схожих на деменцію. Згодом чоловік захворів на аспіраційну пневмонію та помер приблизно через рік після дорожньо-транспортної пригоди.

Лікарі наголошують: кислі та лужні напої – кава, чай, фруктові соки або традиційні китайські ліки – здатні вимивати важкі метали зі старих термочашок, що підвищує ризик серйозних або навіть смертельних ускладнень. Хун Юн-Сян радить уважно слідкувати за станом таких посудин і вчасно їх замінювати, щоб захистити своє здоров’я.

