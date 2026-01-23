Смертельная опасность термочашки: стало известно о шокирующей причине трагедии

В Тайване произошел трагический случай: мужчина умер из-за отравления свинцом после почти 20 лет ежедневного использования одной термочашкой для горячего кофе. Врачи отмечают, что эта история должна служить предупреждением для всех, кто долго использует старые бутылки и термосы.

Фото: из открытых источников

Погибшему было около 50 лет, и у него было более трех десятилетий опыта вождения. Однажды, по дороге на работу, он наехал автомобилем на магазин, не пытаясь затормозить. Первые спасатели обнаружили его дезориентированным, а дальнейшие медицинские обследования показали серьезную анемию, атрофию коры головного мозга и нарушение функции почек. Пациента перевели в нефрологическое отделение для более детальной диагностики.

Нефролог Хун Юн-Сян рассказал об этом случае в телевизионной программе, подчеркнув опасность продолжительного использования одной и той же емкости для напитков. Он призвал регулярно менять бутылки для воды и термочашки, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

В ходе расследования врачи узнали, что в последнее время мужчина постоянно испытывал усталость, а его вкусовые ощущения изменились – еда казалась недостаточно соленой. Симптомы указывали на вероятное отравление свинцом, что подтвердили анализы крови.

Оказалось, что токсин поступал из внутреннего слоя термочашки, который за годы эксплуатации заржавел и каждый день выделял свинец в кислую среду кофе. Это привело к развитию дегенеративных симптомов, подобных деменции. Впоследствии мужчина заболел аспирационной пневмонией и умер примерно через год после дорожно-транспортного происшествия.

Врачи отмечают: кислые и щелочные напитки – кофе, чай, фруктовые соки или традиционные китайские лекарства – способны вымывать тяжелые металлы из старых термочашек, что повышает риск серьезных или даже смертельных осложнений. Хун Юн-Сян советует внимательно следить за состоянием таких сосудов и своевременно заменять их, чтобы защитить свое здоровье.

Как уже писали "Комментарии", специалисты в области медицины называют грецкий орех одним из самых ценных продуктов для здоровья, настоящим лидером среди всех орехов. Регулярное включение его в рацион способствует укреплению иммунной системы и общему оздоровлению организма.