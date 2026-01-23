logo_ukra

Як впливає волоський горіх на організм: експерти здивували висновками
Як впливає волоський горіх на організм: експерти здивували висновками

Ядра волоських горіхів багаті на вітаміни та мінерали — зокрема залізо, магній і кальцій, де магній сприяє заспокоєнню, а кальцій разом із фосфором підтримує здоров’я кісток

23 січня 2026, 08:50
Автор:
Клименко Елена

Фахівці у галузі медицини називають волоський горіх одним із найцінніших продуктів для здоров’я, справжнім лідером серед усіх горіхів. Регулярне включення його до раціону сприяє зміцненню імунної системи та загальному оздоровленню організму.

Як впливає волоський горіх на організм: експерти здивували висновками

За словами лікарів, волоський горіх вирізняється особливо потужною дією завдяки своєму багатому складу. Його ядра містять значну кількість вітамінів і мінералів, зокрема залізо, магній, кальцій і фосфор. Магній допомагає знизити рівень стресу та підтримує нервову систему, тоді як кальцій разом із фосфором відіграє важливу роль у підтримці міцності кісток і суглобів. 

Особливу цінність мають вітаміни А та Е, присутні у волоських горіхах. Вони позитивно впливають на роботу внутрішніх органів, сприяють очищенню судин від токсинів і надлишку холестерину. Завдяки цьому покращується кровообіг, зміцнюється серцево-судинна система та активізується робота мозку. Крім того, горіхи містять коензим Q10 — речовину, яка стимулює активність нейронів і допомагає покращити пам’ять та концентрацію уваги. 

Не менш корисний волоський горіх і для травної системи. Білок у його складі сприяє нормалізації роботи шлунка й кишечника, допомагає усунути закрепи та запобігає порушенню балансу кишкової мікрофлори. Продукт рекомендований навіть людям із гастритом із підвищеною кислотністю.

Медики підкреслюють, що лікувальні властивості мають не лише ядра, а й листя та перегородки горіха. Листя містить флавоноїди, органічні кислоти та ефірні олії, які мають протизапальну, антибактеріальну й загальнозміцнювальну дію. Горіхова олія використовується при шкірних захворюваннях, застудах і алергічних реакціях.

Як вже писали "Коментарі", багато людей починають свій день з кави чи чаю. Вони дійсно дають короткочасний заряд енергії, але вже через кілька годин часто настає втома і з’являється бажання випити ще одну чашку. Проте існує інший, менш розкручений напій, який забезпечує більш стабільну енергію протягом усього дня. Це не просто заміна звичним стимуляторам, а натуральний спосіб підтримати організм і мозок без різких перепадів сил.



