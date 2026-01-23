Як впливає волоський горіх на організм: експерти здивували висновками

Фахівці у галузі медицини називають волоський горіх одним із найцінніших продуктів для здоров’я, справжнім лідером серед усіх горіхів. Регулярне включення його до раціону сприяє зміцненню імунної системи та загальному оздоровленню організму.

Фото: з відкритих джерел

За словами лікарів, волоський горіх вирізняється особливо потужною дією завдяки своєму багатому складу. Його ядра містять значну кількість вітамінів і мінералів, зокрема залізо, магній, кальцій і фосфор. Магній допомагає знизити рівень стресу та підтримує нервову систему, тоді як кальцій разом із фосфором відіграє важливу роль у підтримці міцності кісток і суглобів.

Особливу цінність мають вітаміни А та Е, присутні у волоських горіхах. Вони позитивно впливають на роботу внутрішніх органів, сприяють очищенню судин від токсинів і надлишку холестерину. Завдяки цьому покращується кровообіг, зміцнюється серцево-судинна система та активізується робота мозку. Крім того, горіхи містять коензим Q10 — речовину, яка стимулює активність нейронів і допомагає покращити пам’ять та концентрацію уваги.

Не менш корисний волоський горіх і для травної системи. Білок у його складі сприяє нормалізації роботи шлунка й кишечника, допомагає усунути закрепи та запобігає порушенню балансу кишкової мікрофлори. Продукт рекомендований навіть людям із гастритом із підвищеною кислотністю.

Медики підкреслюють, що лікувальні властивості мають не лише ядра, а й листя та перегородки горіха. Листя містить флавоноїди, органічні кислоти та ефірні олії, які мають протизапальну, антибактеріальну й загальнозміцнювальну дію. Горіхова олія використовується при шкірних захворюваннях, застудах і алергічних реакціях.

