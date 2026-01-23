Как влияет грецкий орех на организм: эксперты удивили выводами

Специалисты в области медицины называют грецкий орех одним из самых ценных продуктов для здоровья, настоящим лидером среди всех орехов. Регулярное включение его в рацион способствует укреплению иммунной системы и общему оздоровлению организма.

Фото: из открытых источников

По словам врачей, грецкий орех отличается особенно мощным действием благодаря своему богатому составу. Его ядра содержат значительное количество витаминов и минералов, включая железо, магний, кальций и фосфор. Магний помогает снизить уровень стресса и поддерживает нервную систему, тогда как кальций вместе с фосфором играет важную роль в поддержании крепости костей и суставов.

Особую ценность имеют витамины А и Е, присутствующие в грецких орехах. Они оказывают положительное влияние на работу внутренних органов, способствуют очищению сосудов от токсинов и избытку холестерина. Благодаря этому улучшается кровообращение, укрепляется сердечно-сосудистая система и активизируется работа мозга. Кроме того, орехи содержат коэнзим Q10 — вещество, стимулирующее активность нейронов и помогающее улучшить память и концентрацию внимания.

Не менее полезен грецкий орех и для пищеварительной системы. Белок в его составе способствует нормализации работы желудка и кишечника, помогает устранить запоры и предотвращает нарушение баланса кишечной микрофлоры. Продукт рекомендован даже людям с гастритом с повышенной кислотностью.

Медики подчеркивают, что лечебные свойства обладают не только ядрами, но и листьями и перегородками ореха. Листья содержат флавоноиды, органические кислоты и эфирные масла, которые оказывают противовоспалительное, антибактериальное и общеукрепляющее действие. Ореховое масло используется при кожных заболеваниях, простудах и аллергических реакциях.

