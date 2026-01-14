Скільки потрібно спати, щоб жити довше: нове дослідження вражає

Нова наукова робота попереджає: кількість сну впливає на тривалість життя.

Дослідники з'ясували точну межу, що регулярний сон менше ніж 7 годин на добу може "забирати роки життя" навіть сильніше, ніж неправильне харчування або відсутність фізичної активності.

Команда з Університету здоров'я та науки Орегона проаналізувала дані про тривалість життя в округах США та порівняла їх із опитуваннями Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) за 2019-2025 роки.

Результати показали: зв'язок між сном та тривалістю життя сильніший, ніж між довголіттям та дієтою, фізичною активністю або навіть соціальною ізоляцією. Єдиний фактор, який мав більший негативний вплив, – куріння.

Вчені дійшли висновку: сон менше 7 годин на ніч знижує очікувану тривалість життя.

Автор дослідження Ендрю МакГілл зізнався, що навіть його вразила сила зв'язку.

"Ми завжди знали, що сон важливий, але масштаби впливу на тривалість життя справді вражають. Людям варто прагнути спати 7-9 годин щоночі", — сказав експерт.

За його словами, сон критично важливий для серця, імунної системи та роботи мозку.

Дослідники відзначають: мільйони дорослих регулярно недосипають, а це підвищує ризик серцево-судинних захворювань та передчасної смерті, навіть без діагностованих розладів сну.

Попередні дослідження показали: люди з якісними звичками сну живуть довше – у середньому на 4,7 роки чоловіки та 2,4 роки жінки. До таких звичок належать: сон 7-8 годин на добу, проблеми із засипанням не частіше 2 разів на тиждень, рідкісні нічні пробудження, відсутність снодійних.

