Не всем нужно спать 8 часов: ученые раскрыли тайну о здоровом сне

Совет спать восемь часов в сутки давно считается универсальной нормой, однако современные научные исследования ставят это утверждение под сомнение. Специалисты отмечают: потребность во сне является индивидуальной и зависит от возраста, генетики, образа жизни и даже типа биологических часов человека.

Сон. Фото: из открытых источников

Профессор Дэниела Либермана в подкасте The Diary Of A CEO отмечает, что фиксированное количество часов не стоит воспринимать как обязательное для каждого. Одним людям достаточно шести часов сна, другим — семи с половиной или девяти. Важно учитывать собственное самочувствие, уровень энергии и способность концентрироваться в течение дня.

Сон человека состоит из циклов продолжительностью около 90 минут. Если проснуться посреди глубокой фазы, даже после длительного сна можно чувствовать усталость. Именно поэтому специалисты советуют планировать сон кратно 90 минутам, например, 6, 7, 5 или 9 часов.

Исследования показывают, что регулярность сна может иметь большее влияние на здоровье, чем количество часов. Организм привыкает к устойчивому графику, и это положительно сказывается на гормональном балансе, работе сердца и нервной системы.

При этом существуют разные хронотипы: так называемые "жаворонки" и "совы", и это также обусловлено генетически.

Специалисты отмечают: лучше спать меньше, но качественно, чем дольше с частыми пробуждениями.

Для здорового сна рекомендуют ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные, а также создать благоприятные условия — прохладную, темную и тихую спальню. Отказ от гаджетов, кофеина и алкоголя перед сном помогает уменьшить риск бессонницы.

