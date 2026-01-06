logo_ukra

Не всім потрібно спати 8 годин: вчені розкрили таємницю про здоровий сон
Не всім потрібно спати 8 годин: вчені розкрили таємницю про здоровий сон

Сон людини складається із циклів тривалістю близько 90 хвилин

6 січня 2026, 11:50
Автор:
Кравцев Сергей

Порада спати вісім годин на добу давно вважається універсальною нормою, проте сучасні наукові дослідження ставлять це твердження під сумнів. Фахівці відзначають: потреба уві сні є індивідуальною і залежить від віку, генетики, способу життя і навіть типу біологічного годинника людини.

Не всім потрібно спати 8 годин: вчені розкрили таємницю про здоровий сон

Сон. Фото: із відкритих джерел

Професор Деніела Лібермана у підкасті The Diary Of A CEO зазначає, що фіксовану кількість годин не варто сприймати як обов'язкову для кожного. Одним людям достатньо шести годин сну, іншим – семи з половиною чи дев'ятою. Важливо враховувати власне самопочуття, рівень енергії та здатність концентруватися протягом дня.

Сон людини складається із циклів тривалістю близько 90 хвилин. Якщо прокинутися серед глибокої фази, навіть після тривалого сну можна відчувати втому. Саме тому фахівці радять планувати сон кратно 90 хвилин, наприклад, 6, 7, 5 чи 9 годин.

Дослідження показують, що регулярність сну може мати більший вплив на здоров'я, аніж кількість годин. Організм звикає до стійкого графіку, і це позитивно позначається на гормональному балансі, роботі серця та нервової системи.

При цьому існують різні хронотипи: так звані "жайворонки" та "сови", і це також зумовлено генетично.

Фахівці відзначають: краще спати менше, але якісно, ніж довше із частими пробудженнями.

Для здорового сну рекомендують лягати і прокидатися в той самий час, навіть у вихідні, а також створити сприятливі умови — прохолодну, темну і тиху спальню. Відмова від гаджетів, кофеїну та алкоголю перед сном допомагає зменшити ризик безсоння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — п'ять продуктів, які непомітно крадуть ваш сон: у чорному списку.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ujRwf1HdNjk

