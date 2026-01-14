Сколько нужно спать, чтобы жить дольше: новое исследование поражает

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новая научная работа предупреждает: количество сна напрямую влияет на продолжительность жизни.
Сон. Фото: из открытых источников
Исследователи выяснили точный предел, что регулярный сон менее 7 часов в сутки может "забирать годы жизни" даже сильнее, чем неправильное питание или отсутствие физической активности.
Команда из Университета здоровья и науки Орегона проанализировала данные о продолжительности жизни в округах США и сравнила их с опросами Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) за 2019-2025 годы.
Результаты показали: связь между сном и продолжительностью жизни сильнее, чем между долголетием и диетой, физической активностью или даже социальной изоляцией. Единственный фактор, имевший большее негативное влияние, — курение.
Ученые пришли к выводу: сон менее 7 часов в ночь снижает ожидаемую продолжительность жизни.
Автор исследования Эндрю МакГилл признался, что даже его поразила сила этой связи.
По его словам, сон критически важен для сердца, иммунной системы и работы мозга.
Исследователи отмечают: миллионы взрослых регулярно недосыпают, а это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, даже без диагностированных расстройств сна.
Предыдущие исследования показали: люди с качественными привычками сна живут дольше — в среднем на 4,7 года мужчины и 2,4 года женщины. К таким привычкам относятся: сон 7-8 часов в сутки, проблемы с засыпанием не чаще 2 раз в неделю, редкие ночные пробуждения, отсутствие снотворных.
Читайте также на портале "Комментарии" — не всем нужно спать 8 часов: ученые раскрыли тайну о здоровом сне.