Сколько нужно спать, чтобы жить дольше: новое исследование поражает

Новая научная работа предупреждает: количество сна напрямую влияет на продолжительность жизни.

Сон. Фото: из открытых источников

Исследователи выяснили точный предел, что регулярный сон менее 7 часов в сутки может "забирать годы жизни" даже сильнее, чем неправильное питание или отсутствие физической активности.

Команда из Университета здоровья и науки Орегона проанализировала данные о продолжительности жизни в округах США и сравнила их с опросами Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) за 2019-2025 годы.

Результаты показали: связь между сном и продолжительностью жизни сильнее, чем между долголетием и диетой, физической активностью или даже социальной изоляцией. Единственный фактор, имевший большее негативное влияние, — курение.

Ученые пришли к выводу: сон менее 7 часов в ночь снижает ожидаемую продолжительность жизни.

Автор исследования Эндрю МакГилл признался, что даже его поразила сила этой связи.

"Мы всегда знали, что сон важен, но масштабы влияния на продолжительность жизни действительно впечатляют. Людям стоит стремиться спать 7-9 часов каждую ночь", — сказал эксперт.

По его словам, сон критически важен для сердца, иммунной системы и работы мозга.

Исследователи отмечают: миллионы взрослых регулярно недосыпают, а это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, даже без диагностированных расстройств сна.

Предыдущие исследования показали: люди с качественными привычками сна живут дольше — в среднем на 4,7 года мужчины и 2,4 года женщины. К таким привычкам относятся: сон 7-8 часов в сутки, проблемы с засыпанием не чаще 2 раз в неделю, редкие ночные пробуждения, отсутствие снотворных.

