"Синдром мертвої сідниці" реальний: якщо ви сидите цілий день він, ймовірно, у вас є

Тривале сидіння за робочим столом може послабити сідничні м’язи настільки, що вони перестають повноцінно включатися в рух. У побуті цей стан називають "синдромом мертвої сідниці", а фахівці частіше використовують термін "сіднична амнезія".

Чим небезпечне тривале сидіння. Фото: freepik

Як вказують фахівці, коли згадують "синдромом мертвої сідниці" йдеться не про окремий діагноз, а про порушення м’язової активації. Сідничні м’язи – це одні з найбільших і найсильніших у тілі. Вони допомагають ходити, бігати, підніматися сходами, вставати зі стільця та утримувати рівновагу. Коли їхня робота слабшає, навантаження беруть на себе поперек, задня поверхня стегна, коліна й кульшові суглоби.

"Мозок втрачає здатність ефективно залучати сідничні м’язи, коли вони нам потрібні", – пояснює фахівець з фізичних вправ Амелія Філліпс.

Найбільше ризикують люди, які проводять більшу частину дня сидячи: офісні працівники, водії, геймери та ті, хто мало рухається поза роботою. Через тривале положення сидячи м’язи перебувають у скороченому стані, втрачають силу й витривалість. З часом організм починає компенсувати це іншими м’язовими групами.

Серед можливих сигналів Філліпс називає біль у попереку під час вправ, швидку втома ніг під час присідань, дискомфорт у колінах або стегнах. Водночас такі симптоми не варто самостійно пояснювати лише "синдромом мертвої сідниці": біль може мати інші причини, тому за його тривалості слід звернутися до лікаря або фізичного терапевта.

Щоб уникнути "синдрому мертвої сідниці" фізіотерапевтка Джиммі Гуліс радить переривати сидіння кожні 30–60 хвилин. За її словами, навіть коротка прогулянка, кілька підйомів сходами чи розминка під час телефонної розмови можуть зменшити негативний ефект малорухомого дня. Для зміцнення сідничних м’язів підійдуть сідничний місток, підйоми ноги лежачи на боці, кроки на платформу, присідання та випади. Починати варто поступово, стежачи за технікою та не ігноруючи біль.