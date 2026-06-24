logo

BTC/USD

61004

ETH/USD

1620.1

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело "Синдром мертвой ягодицы" реален: если вы сидите целый день он, вероятно, у вас есть
commentss НОВОСТИ Все новости

"Синдром мертвой ягодицы" реален: если вы сидите целый день он, вероятно, у вас есть

Врачи объяснили, что такое синдром мертвой ягодицы и кому он угрожает

24 июня 2026, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Длительное сиденье за рабочим столом может ослабить ягодичные мышцы настолько, что они перестают полноценно включаться в движение. В быту это состояние называют "синдромом мертвой ягодицы", а специалисты чаще используют термин "ягодичная амнезия".

"Синдром мертвой ягодицы" реален: если вы сидите целый день он, вероятно, у вас есть

Чем опасно длительное сиденье. Фото: freepik

Как указывают специалисты, когда упоминают "синдром мертвой ягодицы" речь идет не об отдельном диагнозе, а о нарушении мышечной активации. Ягодичные мышцы – это одни из самых больших и сильных в теле. Они помогают ходить, бегать, подниматься по лестнице, вставать со стула и удерживать равновесие. Когда их работа ослабевает, нагрузки берут на себя поясницу, задняя поверхность бедра, колени и тазобедренные суставы.

"Мозг теряет способность эффективно привлекать ягодичные мышцы, когда они нам нужны", – объясняет специалист по физическим упражнениям Амелия Филлипс.

Больше всего рискуют люди, которые проводят большую часть дня сидя: офисные работники, водители, геймеры и мало двигающиеся вне работы. Из-за длительного положения сидя мышцы находятся в сокращенном состоянии, теряют силу и выносливость. С течением времени организм начинает компенсировать это другими мышечными группами.

Среди возможных сигналов Филлипс называет боли в пояснице во время упражнений, быструю усталость ног во время приседаний, дискомфорт в коленях или бедрах. В то же время такие симптомы не следует самостоятельно объяснять только "синдромом мертвой ягодицы": боль может иметь другие причины, поэтому при его продолжительности следует обратиться к врачу или физическому терапевту.

Чтобы избежать "синдрома мертвой ягодицы", физиотерапевт Джимми Гулис советует прерывать сиденья каждые 30–60 минут. По ее словам, даже короткая прогулка, несколько подъемов по лестнице или разминка во время телефонного разговора могут уменьшить негативный эффект малоподвижного дня. Для укрепления седалищных мышц подойдут седалищный мостик, подъемы ноги лежа на боку, шаги на платформу, приседания и выпады. Начинать следует постепенно, следя за техникой и не игнорируя боль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет с организмом, если пить много кофе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vice.com/en/article/dead-butt-syndrome-is-real-and-if-you-sit-all-day-you-probably-have-it/
Теги:

Новости

Все новости