"Синдром мертвой ягодицы" реален: если вы сидите целый день он, вероятно, у вас есть

Длительное сиденье за рабочим столом может ослабить ягодичные мышцы настолько, что они перестают полноценно включаться в движение. В быту это состояние называют "синдромом мертвой ягодицы", а специалисты чаще используют термин "ягодичная амнезия".

Чем опасно длительное сиденье. Фото: freepik

Как указывают специалисты, когда упоминают "синдром мертвой ягодицы" речь идет не об отдельном диагнозе, а о нарушении мышечной активации. Ягодичные мышцы – это одни из самых больших и сильных в теле. Они помогают ходить, бегать, подниматься по лестнице, вставать со стула и удерживать равновесие. Когда их работа ослабевает, нагрузки берут на себя поясницу, задняя поверхность бедра, колени и тазобедренные суставы.

"Мозг теряет способность эффективно привлекать ягодичные мышцы, когда они нам нужны", – объясняет специалист по физическим упражнениям Амелия Филлипс.

Больше всего рискуют люди, которые проводят большую часть дня сидя: офисные работники, водители, геймеры и мало двигающиеся вне работы. Из-за длительного положения сидя мышцы находятся в сокращенном состоянии, теряют силу и выносливость. С течением времени организм начинает компенсировать это другими мышечными группами.

Среди возможных сигналов Филлипс называет боли в пояснице во время упражнений, быструю усталость ног во время приседаний, дискомфорт в коленях или бедрах. В то же время такие симптомы не следует самостоятельно объяснять только "синдромом мертвой ягодицы": боль может иметь другие причины, поэтому при его продолжительности следует обратиться к врачу или физическому терапевту.

Чтобы избежать "синдрома мертвой ягодицы", физиотерапевт Джимми Гулис советует прерывать сиденья каждые 30–60 минут. По ее словам, даже короткая прогулка, несколько подъемов по лестнице или разминка во время телефонного разговора могут уменьшить негативный эффект малоподвижного дня. Для укрепления седалищных мышц подойдут седалищный мостик, подъемы ноги лежа на боку, шаги на платформу, приседания и выпады. Начинать следует постепенно, следя за техникой и не игнорируя боль.