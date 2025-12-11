logo_ukra

Шкідливість для зубів від солодкого можна мінімізувати: корисна порада від стоматолога
НОВИНИ

Шкідливість для зубів від солодкого можна мінімізувати: корисна порада від стоматолога

Мало хто знає, але сир може допомогти захистити зуби

11 грудня 2025, 08:31
Під час різдвяних та новорічних свят зуби потребують особливого догляду, щоб мінімізувати шкоду від солодощів. Ідеально підходить сир, що сприяє природному очищенню емалі.

Їжа. Фото: із відкритих джерел

Стоматолог Діпа Чопра розповіла, що поєднання цукрової кислоти та постійних перекусів у святковий період створює ідеальні умови для ерозії емалі. Багато людей недооцінюють наскільки шкідливими можуть бути різдвяні солодощі, доки не відчують біль у зубах та чутливість ясен.

За її словами, сир може допомогти захистити зуби. Це пояснюється тим, що він підвищує рівень pH у роті, стимулює вироблення слини та постачає кальцій та фосфат, які зміцнюють емаль.

Невеликий шматочок сиру після десерту може допомогти нейтралізувати кислоти та зменшити вплив солодощів.

У дослідженні, опублікованому в PubMed, аналізували рівень pH зубного нальоту у 12-15-річних дітей, які не чистили зуби протягом 48 годин. Учасникам давали різноманітні молочні продукти для споживання. В результаті сир найкраще запобігав карієсу.

Результати показали, що pH зубного нальоту через 30 хвилин був вищим у тих, хто їв сир. Рівень покращувався через 30 хвилин.

Окрім сиру, доктор Чопра відзначила користь індички та горіхів для зубів. Індичка може бути корисною для зубів завдяки вмісту кальцію та фосфору, які допомагають підтримувати міцність емалі.

Проте фахівець попередила, що волокна індички часто застрягають між зубами, і їх слід видаляти зубною ниткою, щоб запобігти карієсу.

Горіхи є одним з найкращих варіантів для різдвяних перекусів завдяки поживним речовинам, таким як кальцій та вітамін D, які підтримують здоров'я зубів та кісток.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цей продукт найбільше шкодить зубам — і це не солодощі.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/dentist-says-eat-christmas-treat-36352992
