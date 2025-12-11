Вред для зубов от сладкого можно минимизировать: полезный совет от стоматолога

Во время рождественских и новогодних праздников зубы нуждаются в особом уходе, чтобы минимизировать вред от сладостей. Идеально подходит сыр, который способствует естественному очищению эмали.

Еда. Фото: из открытых источников

Стоматолог Дипа Чопра рассказала, что сочетание сахарной кислоты и постоянных перекусов в праздничный период создает идеальные условия для эрозии эмали. Многие люди недооценивают насколько вредными могут быть рождественские сладости, пока не почувствуют боль в зубах и чувствительность десен.

По ее словам, сыр на самом деле может помочь защитить зубы. Это объясняется тем, что он повышает уровень pH во рту, стимулирует выработку слюны и поставляет кальций и фосфат, которые укрепляют эмаль.

Небольшой кусочек сыра после десерта может помочь нейтрализовать кислоты и уменьшить влияние сладостей.

В исследовании, опубликованном в PubMed, анализировали уровень pH зубного налета у 12-15-летних детей, которые не чистили зубы в течение 48 часов. Участникам давали различные молочные продукты для потребления. В результате сыр лучше всего предотвращал кариес.

Результаты показали, что pH зубного налета через 30 минут был выше у тех, кто ел сыр. Уровень улучшался через 30 минут.

Кроме сыра, доктор Чопра отметила пользу индейки и орехов для зубов. Индейка может быть полезной для зубов благодаря содержанию кальция и фосфора, которые помогают поддерживать прочность эмали.

Однако специалист предупредила, что волокна индейки часто застревают между зубами, и их следует удалять зубной нитью, чтобы предотвратить кариес.

Орехи являются одним из лучших вариантов для рождественских перекусов благодаря питательным веществам, таким как кальций и витамин D, которые поддерживают здоровье зубов и костей.

Читайте также на портале "Комментарии" — этот продукт больше всего вредит зубам – и это не сладости.



