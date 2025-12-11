logo

BTC/USD

93008

ETH/USD

3254.38

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Вред для зубов от сладкого можно минимизировать: полезный совет от стоматолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Вред для зубов от сладкого можно минимизировать: полезный совет от стоматолога

Мало кто знает, но сыр на самом деле может помочь защитить зубы

11 декабря 2025, 08:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время рождественских и новогодних праздников зубы нуждаются в особом уходе, чтобы минимизировать вред от сладостей. Идеально подходит сыр, который способствует естественному очищению эмали.

Вред для зубов от сладкого можно минимизировать: полезный совет от стоматолога

Еда. Фото: из открытых источников

Стоматолог Дипа Чопра рассказала, что сочетание сахарной кислоты и постоянных перекусов в праздничный период создает идеальные условия для эрозии эмали. Многие люди недооценивают насколько вредными могут быть рождественские сладости, пока не почувствуют боль в зубах и чувствительность десен.

По ее словам, сыр на самом деле может помочь защитить зубы. Это объясняется тем, что он повышает уровень pH во рту, стимулирует выработку слюны и поставляет кальций и фосфат, которые укрепляют эмаль.

Небольшой кусочек сыра после десерта может помочь нейтрализовать кислоты и уменьшить влияние сладостей.

В исследовании, опубликованном в PubMed, анализировали уровень pH зубного налета у 12-15-летних детей, которые не чистили зубы в течение 48 часов. Участникам давали различные молочные продукты для потребления. В результате сыр лучше всего предотвращал кариес.

Результаты показали, что pH зубного налета через 30 минут был выше у тех, кто ел сыр. Уровень улучшался через 30 минут.

Кроме сыра, доктор Чопра отметила пользу индейки и орехов для зубов. Индейка может быть полезной для зубов благодаря содержанию кальция и фосфора, которые помогают поддерживать прочность эмали.

Однако специалист предупредила, что волокна индейки часто застревают между зубами, и их следует удалять зубной нитью, чтобы предотвратить кариес.

Орехи являются одним из лучших вариантов для рождественских перекусов благодаря питательным веществам, таким как кальций и витамин D, которые поддерживают здоровье зубов и костей.

Читайте также на портале "Комментарии" — этот продукт больше всего вредит зубам – и это не сладости.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/dentist-says-eat-christmas-treat-36352992
Теги:

Новости

Все новости