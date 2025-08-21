logo

Этот продукт больше всего вредит зубам — и это не сладости
Этот продукт больше всего вредит зубам — и это не сладости

Странно, но хлеб разрушает зубы сильнее сладостей

21 августа 2025, 12:21
Автор:
Недилько Ксения

Большинство людей считают, что главный враг здоровой улыбки – конфеты, пирожные или газированные напитки. Действительно, чрезмерность сладкого способствует развитию кариеса. Однако стоматологи отмечают: есть продукт, который уничтожает зубы еще активнее, и это хлеб и другие мучные изделия из белой муки.

Почему хлеб вреднее сладостей

Крахмал в составе. Под действием слюны он быстро превращается в простые сахара, которые становятся идеальной питательной средой для бактерий в полости рта.

Липкая текстура. В отличие от шоколада или конфеты кусочек белого хлеба легко прилипает к зубам и долго остается между ними. Это создает условия для образования налета и последующего кариеса.

Кислотность среды. После употребления хлеба уровень кислотности во рту резко возрастает, что приводит к деминерализации эмали.

Чем опасно регулярное потребление

ускоряется разрушение зубной эмали;

появляется неприятный запах изо рта;

повышается риск гингивита и пародонтита;

кариес прогрессирует даже у тех, кто не злоупотребляет сладостями.

Как уменьшить вред

Выбирайте цельнозерновой хлеб – он содержит больше клетчатки и меньше быстрых углеводов.

После еды обязательно ополаскивайте рот водой или чистите зубы.

Добавляйте в рацион жесткие овощи и фрукты (морковь, яблоки), которые помогают естественно очищать зубы.

Не перекусывайте хлебом постоянно, а совмещайте его с белком или овощами.

Итак, самый большой удар по здоровью зубов наносят не сладости, а обычный белый хлеб и выпечка из рафинированной муки. Осознав это, можно значительно снизить риск стоматологических проблем и сохранить улыбку крепкой и здоровой.

