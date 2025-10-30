logo_ukra

Сезонну депресію легко подолати: додайте до раціону 5 смачних продуктів
НОВИНИ

Сезонну депресію легко подолати: додайте до раціону 5 смачних продуктів

Названо 5 смачних продуктів, які допомагають боротися із сезонною депресією

30 жовтня 2025, 00:48
Сезонна депресія — це різновид депресії, який виникає в певний час року. Як правило, вона з'являється в осінні та зимові місяці, коли природного сонячного світла стає менше, і триває в середньому протягом 3-5 місяців. 

Сезонну депресію легко подолати: додайте до раціону 5 смачних продуктів

Депресія. Ілюстративне фото

Цей стан характеризується млявістю, смутком, труднощами з пробудженням, зниженням енергії та підвищеним апетитом. Цьому стану, як зазначають експерти, можна протидіяти за допомогою деяких продуктів, пише видання Independent.

Щоб побороти сезонну депресію, експерти радять вживати продукти, багаті на антиоксиданти: 

  • темний шоколад — знижує стрес і покращує настрій,

  • лісова чорниця — покращує кровообіг мозку та запобігає вивільненню кортизолу,

  • жирна риба — містить омега-3 жирні кислоти, які виробляють дофамін і серотонін. Вони покращують настрій. Вітамін D, який також міститься в рибі, є важливим для збереження серотоніну, 

  • горіхи, особливо волоські, багаті на магній, що полегшує тривогу, та омега-3 жирні кислоти,

  • шпинат містить магній, триптофан і фолат, які сприяють вивільненню серотоніну, заспокоюючи та зменшуючи стрес.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що експерти у сфері охорони здоров'я назвали два симптоми, які можуть сигналізувати про розвиток раку. Вони з'являються вночі.

Симптомами захворювання, як попередили у Cancer Research UK, є безсоння та сильна нічна пітливість. Лікарі попередили, що чимало людей помічають ці симптоми, однак не хворіють на рак. Тож, якщо раптово з'являється безсоння чи нічна пітливість, варто перевірити здоров'я. Це допоможе виявити рак на ранній стадії, що дає більше шансів на одужання.




Джерело: https://www.independent.co.uk/bulletin/lifestyle/seasonal-affective-disorder-treatment-foods-b2853902.html
