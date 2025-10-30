Сезонну депресію легко подолати: додайте до раціону 5 смачних продуктів

Сезонна депресія — це різновид депресії, який виникає в певний час року. Як правило, вона з'являється в осінні та зимові місяці, коли природного сонячного світла стає менше, і триває в середньому протягом 3-5 місяців.

Депресія. Ілюстративне фото

Цей стан характеризується млявістю, смутком, труднощами з пробудженням, зниженням енергії та підвищеним апетитом. Цьому стану, як зазначають експерти, можна протидіяти за допомогою деяких продуктів, пише видання Independent.

Щоб побороти сезонну депресію, експерти радять вживати продукти, багаті на антиоксиданти:

темний шоколад — знижує стрес і покращує настрій,

лісова чорниця — покращує кровообіг мозку та запобігає вивільненню кортизолу,

жирна риба — містить омега-3 жирні кислоти, які виробляють дофамін і серотонін. Вони покращують настрій. Вітамін D, який також міститься в рибі, є важливим для збереження серотоніну,

горіхи, особливо волоські, багаті на магній, що полегшує тривогу, та омега-3 жирні кислоти,

шпинат містить магній, триптофан і фолат, які сприяють вивільненню серотоніну, заспокоюючи та зменшуючи стрес.

