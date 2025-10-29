Лікарі б'ють на сполох: назвали нічні симптоми, які сигналізують про розвиток раку

Експерти у сфері охорони здоров'я назвали два симптоми, які можуть сигналізувати про розвиток раку. Вони з'являються вночі.

Рак. Ілюстративне фото

Симптомами захворювання, як попередили у Cancer Research UK, є безсоння та сильна нічна пітливість, пише видання Mirror. Лікарі попередили, що чимало людей помічають ці симптоми, однак не хворіють на рак. Тож, якщо раптово з'являється безсоння чи нічна пітливість, варто перевірити здоров'я. Це допоможе виявити рак на ранній стадії, що дає більше шансів на одужання.

Нічне потовиділення — може бути пов’язано з температурою або сном поруч із партнером. Однак варто звернутися до лікаря, якщо нічна пітливість дуже сильна чи відчувається незрозуміла лихоманка. Лікарі пояснюють, що деякі види раку, такі як лімфома, самі по собі можуть викликати пітливість. Це також може бути побічним ефектом ліків або інфекцій.

Безсоння або проблеми зі сном не рідкість. Чимало людей відмічають, що їм важко заснути чи прокидаються занадто рано. Це можна пояснити стресом, тривогою, хворобою чи травмою. Однак у Cancer Research UK попереджають, що це потенційний симптом раку.

“Безсоння може бути наслідком інших симптомів раку, таких як біль або нудота, пояснює благодійна організація. Але воно також може бути одним із побічних ефектів лікування або спричиненим занепокоєнням, тривогою чи депресією після встановлення діагнозу”, — пише видання.

Інші загальні симптоми раку, за даними Cancer Research UK, включають:

Втому

Незрозумілу кровотечу або синці

Незрозумілий біль або ломоту

Незрозумілу втрату ваги

Незвичайну грудку або набряк будь-де.

При виявленні будь-яких незрозумілих симптомів радять негайно звернутися до лікаря.

