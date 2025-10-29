logo

Врачи бьют тревогу: назвали ночные симптомы, которые сигнализируют о развитии рака
Врачи бьют тревогу: назвали ночные симптомы, которые сигнализируют о развитии рака

Два ночных симптома могут сигнализировать о развитии рака

29 октября 2025, 00:08
Кречмаровская Наталия

Эксперты в области здравоохранения назвали два симптома, которые могут сигнализировать о развитии рака. Они появляются ночью.

Врачи бьют тревогу: назвали ночные симптомы, которые сигнализируют о развитии рака

Рак. Иллюстративное фото

Симптомами заболевания, как предупредили в Cancer Research UK, являются бессонница и сильная ночная потливость, пишет издание Mirror. Врачи предупредили, что многие замечают эти симптомы, однако не болеют раком. Так что, если внезапно появляется бессонница или ночная потливость, следует проверить здоровье. Это поможет выявить рак на ранней стадии, что дает больше шансов на выздоровление.

Ночное потоотделение – может быть связано с температурой или сном рядом с партнером. Однако следует обратиться к врачу, если ночная потливость очень сильна или чувствуется непонятная лихорадка. Врачи объясняют, что некоторые виды рака, такие как лимфома, сами по себе могут вызвать потливость. Это также может являться побочным эффектом лекарств или инфекций.

Бессонница или проблемы со сном не редкость. Многие отмечают, что им трудно заснуть или просыпаются слишком рано. Это можно объяснить стрессом, тревогой, болезнью или травмой. Однако в Cancer Research UK предупреждают, что это потенциальный симптом рака.

"Бессонница может быть следствием других симптомов рака, таких как боль или тошнота, объясняет благотворительная организация. Но она также может быть одним из побочных эффектов лечения или вызванным беспокойством, тревогой или депрессией после установления диагноза", — пишет издание.

Другие общие симптомы рака, по данным Cancer Research UK, включают:

  • Усталость

  • Непонятное кровотечение или кровоподтеки

  • Непонятную боль или ломоту

  • Необъяснимую потерю веса

  • Необычное уплотнение или отек где угодно.

При выявлении каких-либо непонятных симптомов советуют немедленно обратиться к врачу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие мясные продукты, по мнению ученых, приводят к развитию рака.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/cancer-warning-two-signs-you-36135671
