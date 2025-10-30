Сезонную депрессию легко преодолеть: добавьте в рацион 5 вкусных продуктов

Сезонная депрессия – это разновидность депрессии, возникающая в определенное время года. Как правило, она появляется в осенние и зимние месяцы, когда природного солнечного света становится меньше, и длится в среднем в течение 3-5 месяцев.

Депрессия. Иллюстративное фото

Это состояние характеризуется вялостью, унынием, трудностями с пробуждением, снижением энергии и повышенным аппетитом. Этому состоянию, как отмечают эксперты, можно противодействовать с помощью некоторых продуктов, пишет издание Independent.

Чтобы побороть сезонную депрессию, эксперты советуют употреблять продукты, богатые антиоксидантами:

темный шоколад – снижает стресс и улучшает настроение,

лесная черника — улучшает кровообращение мозга и предотвращает высвобождение кортизола,

жирная рыба – содержит омега-3 жирные кислоты, которые производят дофамин и серотонин. Они улучшают настроение. Витамин D, который также содержится в рыбе, важен для сохранения серотонина,

орехи, особенно грецкие, богатые магнием, облегчающим тревогу, и омега-3 жирными кислотами,

шпинат содержит магний, триптофан и фолат, способствующие высвобождению серотонина, успокаивая и уменьшая стресс.

