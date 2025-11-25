Секрет довголіття: що їдять люди, які не старіють

Рубрики
Кравцев Сергей
Півострів Нікоя – одна з п'яти світових "блакитних зон", регіонів, де люди живуть значно довше від середньостатистичного населення планети. місцеві мешканці часто доживають до 100 років і більше, кількість довгожителів у 3,5 рази більша за світову норму.
Люди-довгожителі. Фото: із відкритих джерел
Кухня Нікої базується на простих продуктах: квасоля – рослинний білок та клітковина, кукурудза – складні вуглеводи, гарбуз – вітаміни, антиоксиданти.
Цей набір забезпечує стабільну енергію, здоровий метаболізм та підтримку серцево-судинної системи. М'ясо тут майже не їдять, а джерелами корисних жирів є авокадо, гарбузове насіння, горіхи. Навіть вода тут особлива, вона містить підвищені рівні кальцію та магнію, які зміцнюють кістки та захищають серце.
Щоденне сонце, прогулянки та життя на природі – друга частина формули довголіття.
У 2024 році вчені 15 років спостерігали за 2827 жителями Коста-Ріки у віці 60 років.
Результат: ті, хто дотримувався традиційної дієти, мали на 18% нижче ризик смерті від усіх причин.
Сьогодні до Нікої їдуть власники вілл, айти-підприємці та шукачі "здорового життя", які хочуть жити довше — і смачно. У п'ятизіркових резиденціях, зокрема W Costa Rica Reserva Conchal, подають страви за принципами Blue Zone.
Тут використовують локальні продукти з власних городів та пасік, подають традиційне gallo pinto та страви з бобових, пропонують 5-ранкове меню "дієти довголіття".
Гості навіть можуть навчитися готувати місцеве севиче з щойно виловленої риби.
