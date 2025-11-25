logo

Секрет долголетия: что едят люди, которые не стареют

Сегодня в Никои едут владельцы вилл, айти-предприниматели и искатели "здоровой жизни", которые хотят жить дольше - и вкусно

25 ноября 2025, 08:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Полуостров Никоя – одна из пяти мировых "голубых зон", регионов, где люди живут значительно дольше среднестатистического населения планеты. здешние жители часто доживают до 100 лет и более, количество долгожителей в 3,5 раза больше мировой нормы.

Секрет долголетия: что едят люди, которые не стареют

Люди-долгожители. Фото: из открытых источников

Кухня Никои базируется на простых продуктах: фасоль — растительный белок и клетчатка, кукуруза — сложные углеводы, тыква — витамины, антиоксиданты.

Этот набор обеспечивает стабильную энергию, здоровый метаболизм и поддержку сердечно-сосудистой системы. Мясо здесь почти не едят, а источниками полезных жиров являются авокадо, тыквенные семечки, орехи. Даже вода здесь особенная, она содержит повышенные уровни кальция и магния, которые укрепляют кости и защищают сердце.

Ежедневное солнце, прогулки и жизнь на природе — вторая часть формулы долголетия.

В 2024 году ученые 15 лет наблюдали за 2 827 жителями Коста-Рики в возрасте 60+.

Результат: те, кто придерживался традиционной диеты, имели на 18% ниже риск смерти от всех причин.

Сегодня в Никои едут владельцы вилл, айти-предприниматели и искатели "здоровой жизни", которые хотят жить дольше — и вкусно. В пятизвездочных резиденциях, в частности W Costa Rica Reserva Conchal, подают блюда по принципам Blue Zone.

Здесь используют локальные продукты с собственных огородов и пасек, подают традиционное gallo pinto и блюда из бобовых, предлагают 5-утреннее меню "диеты долголетия".

Гости даже могут научиться готовить местное севиче из только что выловленной рыбы.

"Кухня Коста-Рики — честная, простая, без химии и лишних добавок. Люди не просто пробуют "pura vida", они забирают ее с собой на всю жизнь", — говорит шеф-повар Диего Молленхауэр.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт по долголетию объяснил, какие привычные предметы в доме могут вредить здоровью.



Источник: https://www.bbc.com/worklife/article/20200429-nicoya-the-costa-rican-peninsula-where-centenarians-thrive
