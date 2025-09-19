Що трапиться з тілом, якщо робити 30 віджимань щодня — ефект вражає

Віджимання — це одна з найпростіших, але водночас дуже результативних вправ для всього тіла. Сайт Lose it розглядає, як регулярне виконання 30 віджимань щодня впливає на організм.

Фото: з відкритих джерел

Чи безпечно щодня робити 30 віджимань?

Для максимального ефекту тренування слід урізноманітнювати, але за правильної техніки віджимання щодня залишаються ефективними та безпечними.

Як правильно виконувати віджимання:

· Розташуйте руки на ширині плечей, тримайте тіло рівно — стегна, голову та п’яти на одній лінії. Залучайте м’язи преса та сідниць.

· Зігніть лікті під кутом близько 45 градусів до корпусу, не розводячи їх в сторони, і повільно опускайтеся до підлоги.

· Під час опускання зведіть лопатки разом.

· Тримайте корпус напруженим і прямим, коли опускаєтеся і піднімаєтеся.

Переваги віджимань:

· Зміцнення верхньої частини тіла. Віджимання задіюють не лише біцепси і трицепси, а й плечі й грудні м’язи. Регулярно виконуючи 30 віджимань, ви зробите руки міцнішими і більш рельєфними.

· Покращення стабільності корпусу. Віджимання активують прес, косі м’язи живота і нижню частину спини, що допомагає утримувати правильне положення хребта і таза.

· Виправлення постави. Зміцнення м’язів, які прикріплені до ключиці, особливо великого грудного м’яза, допомагає боротися із сутулістю.

Як безпечно робити віджимання щодня:

· Якщо вам важко зробити 30 віджимань за один раз, розділіть їх на кілька підходів по 10-15 разів. Щоб знизити навантаження, спробуйте віджимання з колін або від стіни чи лавки.

· Не забувайте про легку розтяжку після тренування, і якщо відчуваєте біль у плечах або зап’ястях, зробіть паузу та перевірте правильність техніки.

· Головне — підтримувати правильну поставу, краще робити менше повторень, але якісно, ніж робити 30 віджимань з неправильною формою.

