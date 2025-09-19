logo_ukra

Що трапиться з тілом, якщо робити 30 віджимань щодня — ефект вражає

Щоденні віджимання залишаються безпечними та корисними за умови правильного виконання.

19 вересня 2025, 16:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Віджимання — це одна з найпростіших, але водночас дуже результативних вправ для всього тіла. Сайт Lose it розглядає, як регулярне виконання 30 віджимань щодня впливає на організм.

Що трапиться з тілом, якщо робити 30 віджимань щодня — ефект вражає

Фото: з відкритих джерел

Чи безпечно щодня робити 30 віджимань?

Для максимального ефекту тренування слід урізноманітнювати, але за правильної техніки віджимання щодня залишаються ефективними та безпечними.

Як правильно виконувати віджимання:

·         Розташуйте руки на ширині плечей, тримайте тіло рівно — стегна, голову та п’яти на одній лінії. Залучайте м’язи преса та сідниць. 

·         Зігніть лікті під кутом близько 45 градусів до корпусу, не розводячи їх в сторони, і повільно опускайтеся до підлоги. 

·         Під час опускання зведіть лопатки разом. 

·         Тримайте корпус напруженим і прямим, коли опускаєтеся і піднімаєтеся. 

Переваги віджимань:

·        Зміцнення верхньої частини тіла. Віджимання задіюють не лише біцепси і трицепси, а й плечі й грудні м’язи. Регулярно виконуючи 30 віджимань, ви зробите руки міцнішими і більш рельєфними. 

·         Покращення стабільності корпусу. Віджимання активують прес, косі м’язи живота і нижню частину спини, що допомагає утримувати правильне положення хребта і таза.

·         Виправлення постави. Зміцнення м’язів, які прикріплені до ключиці, особливо великого грудного м’яза, допомагає боротися із сутулістю.

Як безпечно робити віджимання щодня:

·         Якщо вам важко зробити 30 віджимань за один раз, розділіть їх на кілька підходів по 10-15 разів. Щоб знизити навантаження, спробуйте віджимання з колін або від стіни чи лавки.

·         Не забувайте про легку розтяжку після тренування, і якщо відчуваєте біль у плечах або зап’ястях, зробіть паузу та перевірте правильність техніки.

·         Головне — підтримувати правильну поставу, краще робити менше повторень, але якісно, ніж робити 30 віджимань з неправильною формою.

Як вже писали "Коментарі", не всі полюбляють домашні супи, і це цілком нормально — щоденне вживання першої страви не є обов’язковим. З точки зору харчової цінності, головне — це збалансований раціон, у якому присутні білки (м’ясо, риба, бобові, яйця), клітковина (овочі та фрукти), корисні жири (горіхи, олії, авокадо) та складні вуглеводи (крупи, цільнозернові продукти). Якщо суп вам не до смаку — його сміливо можна замінити салатом, гарніром чи повноцінною другою стравою.



