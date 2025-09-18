Ніколи не підігрівайте повторно суп: названо причину, чому цек вкрай небезпечно

Не всі полюбляють домашні супи, і це цілком нормально — щоденне вживання першої страви не є обов’язковим. З точки зору харчової цінності, головне — це збалансований раціон, у якому присутні білки (м’ясо, риба, бобові, яйця), клітковина (овочі та фрукти), корисні жири (горіхи, олії, авокадо) та складні вуглеводи (крупи, цільнозернові продукти). Якщо суп вам не до смаку — його сміливо можна замінити салатом, гарніром чи повноцінною другою стравою.

Фото: з відкритих джерел

Водночас супи справді мають свої переваги. Вони легкі для травлення, особливо овочеві варіанти або бульйони, добре зігрівають у холодну пору, швидко насичують організм завдяки великому вмісту рідини й містять корисні інгредієнти — овочі, крупи, м’ясо чи рибу. Проте, як наголошує фахівець, чудодійних властивостей суп не має — це просто звичні продукти, зварені у воді.

Чому не варто кип’ятити суп повторно

Експерт попереджає: готувати велику каструлю супу на кілька днів і постійно її підігрівати — шкідлива практика. Повторне кип’ятіння знищує вітаміни, особливо в овочах, які чутливі до тривалого нагрівання. Тож якщо ви хочете зберегти максимальну користь — краще готувати невеликі порції, а також не перегрівати суп кілька разів.

