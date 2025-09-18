logo_ukra

Ніколи не підігрівайте повторно суп: названо причину, чому цек вкрай небезпечно

Готувати суп у великих об’ємах і часто його підігрівати або кип’ятити — не корисно, адже через повторну термічну обробку руйнуються вітаміни, що містяться в овочах.

18 вересня 2025, 15:10
Не всі полюбляють домашні супи, і це цілком нормально — щоденне вживання першої страви не є обов’язковим. З точки зору харчової цінності, головне — це збалансований раціон, у якому присутні білки (м’ясо, риба, бобові, яйця), клітковина (овочі та фрукти), корисні жири (горіхи, олії, авокадо) та складні вуглеводи (крупи, цільнозернові продукти). Якщо суп вам не до смаку — його сміливо можна замінити салатом, гарніром чи повноцінною другою стравою.

Ніколи не підігрівайте повторно суп: названо причину, чому цек вкрай небезпечно

Водночас супи справді мають свої переваги. Вони легкі для травлення, особливо овочеві варіанти або бульйони, добре зігрівають у холодну пору, швидко насичують організм завдяки великому вмісту рідини й містять корисні інгредієнти — овочі, крупи, м’ясо чи рибу. Проте, як наголошує фахівець, чудодійних властивостей суп не має — це просто звичні продукти, зварені у воді.

Чому не варто кип’ятити суп повторно

Експерт попереджає: готувати велику каструлю супу на кілька днів і постійно її підігрівати — шкідлива практика. Повторне кип’ятіння знищує вітаміни, особливо в овочах, які чутливі до тривалого нагрівання. Тож якщо ви хочете зберегти максимальну користь — краще готувати невеликі порції, а також не перегрівати суп кілька разів.

Як вже писали "Коментарі", у звичних речах, які ми щодня використовуємо на кухні, можуть ховатися небезпеки для здоров'я. Відомий гастроентеролог із Гарвардського університету Саурабх Сеті застерігає: деякі побутові предмети слід терміново замінити, повідомляє The Daily Mail. За словами лікаря, три поширені кухонні речі можуть поступово завдавати шкоди організму. Він радить уважно переглянути вміст своєї кухні та негайно позбутися:




