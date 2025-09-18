Никогда не подогревайте повторно суп: названа причина, почему это крайне опасно

Не все любят домашние супы, и это вполне нормально — ежедневное употребление первого блюда не обязательно. С точки зрения пищевой ценности, главное – это сбалансированный рацион, в котором присутствуют белки (мясо, рыба, бобовые, яйца), клетчатка (овощи и фрукты), полезные жиры (орехи, растительные масла, авокадо) и сложные углеводы (крупы, цельнозерновые продукты). Если суп вам не по вкусу – его смело можно заменить салатом, гарниром или полноценным вторым блюдом.

Фото: из открытых источников

Вместе с тем супы действительно имеют свои преимущества. Они легки для пищеварения, особенно овощные варианты или бульоны, хорошо согреваются в холодное время, быстро насыщают организм благодаря большому содержанию жидкости и содержат полезные ингредиенты – овощи, крупы, мясо или рыбу. Однако, как отмечает специалист, чудодейственных свойств у супа нет — это просто привычные продукты, сваренные в воде.

Почему не стоит кипятить суп повторно

Эксперт предупреждает: готовить большую кастрюлю супа на несколько дней и постоянно ее подогревать – вредная практика. Повторное кипячение уничтожает витамины, особенно в овощах, которые чувствительны к длительному нагреву. Так что если вы хотите сохранить максимальную пользу – лучше готовить небольшие порции, а также не перегревать суп несколько раз.

