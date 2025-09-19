Что случится с телом, если делать 30 отжиманий ежедневно — эффект поражает

Отжим — это одно из самых простых, но очень результативных упражнений для всего тела. Сайт Lose it рассматривает, как регулярное выполнение 30 отжиманий ежедневно влияет на организм.

Фото: из открытых источников

Безопасно ли ежедневно делать 30 отжиманий?

Для максимального эффекта тренировки следует разнообразить, но при правильной технике отжима ежедневно остаются эффективными и безопасными.

Как правильно выполнять отжим:

· Расположите руки на ширине плеч, держите тело ровно – бедра, голову и пятки на одной линии. Привлекайте мышцы пресса и ягодиц.

· Согните локти под углом около 45 градусов к корпусу, не разводя их в стороны, и медленно опускайтесь к полу.

· Во время опускания сведите лопатки вместе.

· Держите корпус напряженным и прямым, когда опускаетесь и поднимаетесь.

Преимущества отжиманий:

· Укрепление верхней части тела. Отжим задействуют не только бицепсы и трицепсы, но и плечи и грудные мышцы. Регулярно выполняя 30 отжиманий, вы сделаете руки более крепкими и более рельефными.

· Улучшение стабильности корпуса. Отжим активируют пресс, косые мышцы живота и нижнюю часть спины, что помогает удерживать правильное положение позвоночника и таза.

· Исправление осанки. Укрепление мышц, которые прикреплены к ключице, особенно большой грудной мышце, помогает бороться с сутулостью.

Как безопасно делать отжим каждый день:

· Если вам трудно сделать 30 отжиманий за раз, разделите их на несколько подходов по 10-15 раз. Чтобы снизить нагрузку, попробуйте отжимать с колен или от стены или скамейки.

· Не забывайте о легкой растяжке после тренировки, и если вы чувствуете боль в плечах или запястьях, сделайте паузу и проверьте правильность техники.

· Главное – поддерживать правильную осанку, лучше делать меньше повторений, но качественно, чем делать 30 отжиманий с неправильной формой.

