Что случится с телом, если делать 30 отжиманий ежедневно — эффект поражает
Что случится с телом, если делать 30 отжиманий ежедневно — эффект поражает

Ежедневные отжимания остаются безопасными и полезными при правильном выполнении.

19 сентября 2025, 16:30
Отжим — это одно из самых простых, но очень результативных упражнений для всего тела. Сайт Lose it рассматривает, как регулярное выполнение 30 отжиманий ежедневно влияет на организм.

Что случится с телом, если делать 30 отжиманий ежедневно — эффект поражает

Фото: из открытых источников

Безопасно ли ежедневно делать 30 отжиманий?

Для максимального эффекта тренировки следует разнообразить, но при правильной технике отжима ежедневно остаются эффективными и безопасными.

Как правильно выполнять отжим:

·          Расположите руки на ширине плеч, держите тело ровно – бедра, голову и пятки на одной линии. Привлекайте мышцы пресса и ягодиц.

·          Согните локти под углом около 45 градусов к корпусу, не разводя их в стороны, и медленно опускайтесь к полу.

·          Во время опускания сведите лопатки вместе.

·          Держите корпус напряженным и прямым, когда опускаетесь и поднимаетесь.

Преимущества отжиманий:

·          Укрепление верхней части тела. Отжим задействуют не только бицепсы и трицепсы, но и плечи и грудные мышцы. Регулярно выполняя 30 отжиманий, вы сделаете руки более крепкими и более рельефными.

·          Улучшение стабильности корпуса. Отжим активируют пресс, косые мышцы живота и нижнюю часть спины, что помогает удерживать правильное положение позвоночника и таза.

·          Исправление осанки. Укрепление мышц, которые прикреплены к ключице, особенно большой грудной мышце, помогает бороться с сутулостью.

Как безопасно делать отжим каждый день:

·          Если вам трудно сделать 30 отжиманий за раз, разделите их на несколько подходов по 10-15 раз. Чтобы снизить нагрузку, попробуйте отжимать с колен или от стены или скамейки.

·          Не забывайте о легкой растяжке после тренировки, и если вы чувствуете боль в плечах или запястьях, сделайте паузу и проверьте правильность техники.

·          Главное – поддерживать правильную осанку, лучше делать меньше повторений, но качественно, чем делать 30 отжиманий с неправильной формой.

Как уже писали "Комментарии", не все любят домашние супы, и это вполне нормально — ежедневное употребление первого блюда не обязательно. С точки зрения пищевой ценности, главное – это сбалансированный рацион, в котором присутствуют белки (мясо, рыба, бобовые, яйца), клетчатка (овощи и фрукты), полезные жиры (орехи, растительные масла, авокадо) и сложные углеводы (крупы, цельнозерновые продукты). Если суп вам не по вкусу – его смело можно заменить салатом, гарниром или полноценным вторым блюдом.



