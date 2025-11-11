Що станеться з вами, якщо назавжди скажете "ні»" алкоголю: висновки експертів вражають

Британка Джорджина Фуллер поділилася своїм досвідом участі у "Тверезому жовтні" та тим, як відмова від алкоголю вплинула на її самопочуття, сон і вагу. Протягом місяця без спиртного вона схудла майже на 9,5 кг, покращила якість сну та відчула більше енергії, однак попередила, що безалкогольні напої та солодощі можуть трохи зменшити ефект схуднення.

Фото: з відкритих джерел

На початку жовтня Джорджина вирішила повністю утримуватися від алкоголю, хоча раніше пила лише у п’ятницю та вихідні. Вона почала замінювати улюблені напої на безалкогольне вино та трав’яні "функціональні" коктейлі для зняття стресу. Хоч ці альтернативи були дорожчими, вони допомогли знизити бажання випити та відчути легке розслаблення.

У перший тиждень вона помітила, що часто пила алкоголь із звички — щоб розслабитися після роботи, допомогти дітям із домашніми завданнями чи під час вечері. Відмова від спиртного допомогла їй швидше прокидатися, покращити ясність думок і підвищити рівень енергії. На вечірці з подругами Джорджина обрала безалкогольне шампанське та напої, схожі на сидр, відмовившись від звичайного алкоголю.

Другий та третій тижні минули спокійніше: вона лягала спати раніше, насолоджувалася читанням, а сон став глибшим і спокійнішим. Навіть під час коротких поїздок до Лондона та на вихідні з дітьми вона продовжувала обирати безалкогольні альтернативи, хоча інколи дозволяла собі солодощі, що трохи впливало на втрату ваги.

На четвертому тижні під час робочої поїздки до Дубаю Джорджина змогла утриматися від алкоголю, насолоджуючись безалкогольним мохіто та жасминовим чаєм з газованою водою. Вона відчула, що тривога та "похмільна" напруга зникли, а настрій і сон значно покращилися.

Після завершення "Тверезого жовтня" зважування показало, що за місяць вона втратила близько 0,91 кг, а загальна різниця з минулим роком склала приблизно 9,5 кг. Фуллер зазначила, що основна користь від експерименту полягала не лише у вазі, а й у психологічному ефекті — кращий сон, більше енергії, менше тривоги та контроль над споживанням алкоголю.

За її словами, після місяця без спиртного вона повернулася до помірного вживання алкоголю, а звичка вечірніх напоїв зникла. Особливо їй сподобалося відчути можливість "відпочити печінці" перед різдвяними святами.

