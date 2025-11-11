Что произойдет с вами, если навсегда скажете "нет" алкоголю: выводы экспертов поражают

Британка Джорджина Фуллер поделилась своим опытом участия в "Трезвом октябре" и тем, как отказ от алкоголя повлиял на ее самочувствие, сон и вес. В течение месяца без спиртного она похудела почти на 9,5 кг, улучшила качество сна и почувствовала больше энергии, однако предупредила, что безалкогольные напитки и сладости могут немного снизить эффект похудения.

Фото: из открытых источников

В начале октября Джорджина решила полностью воздерживаться от алкоголя, хотя раньше пила только в пятницу и выходные. Она начала заменять любимые напитки безалкогольным вином и травяными "функциональными" коктейлями для снятия стресса. Хотя эти альтернативы были более дорогими, они помогли снизить желание выпить и почувствовать легкое расслабление.

В первую неделю она заметила, что часто пила алкоголь по привычке, чтобы расслабиться после работы, помочь детям с домашними заданиями или во время ужина. Отказ от спиртного помог ей быстрее просыпаться, улучшить ясность мыслей и повысить уровень энергии. На вечеринке с подругами Джорджина выбрала безалкогольное шампанское и напитки, похожие на сидр, отказавшись от обычного алкоголя.

Вторую и третью недели прошли спокойнее: она ложилась спать раньше, наслаждалась чтением, а сон стал глубже и спокойнее. Даже во время коротких поездок в Лондон и на выходные с детьми она продолжала выбирать безалкогольные альтернативы, хотя иногда позволяла себе сладости, что немного влияло на потерю веса.

На четвертой неделе во время рабочей поездки в Дубай Джорджина смогла воздержаться от алкоголя, наслаждаясь безалкогольным мохито и жасминовым чаем с газировкой. Она почувствовала, что тревога и похмельное напряжение исчезли, а настроение и сон значительно улучшились.

После завершения "Трезвого октября" взвешивание показало, что за месяц она потеряла около 0,91 кг, а общая разница с прошлым годом составила примерно 9,5 кг. Фуллер отметила, что основная польза от эксперимента заключалась не только в весе, но и в психологическом эффекте — лучший сон, больше энергии, меньше тревоги и контроль потребления алкоголя.

По ее словам, после месяца без спиртного она вернулась к умеренному употреблению алкоголя, а привычка вечерних напитков исчезла. Особенно ей понравилось почувствовать возможность отдохнуть печени перед рождественскими праздниками.

Как уже писали "Комментарии", новое исследование опровергает распространенный миф о вреде кофе для сердца: оказалось, что этот напиток может даже снизить риск развития аритмии. О таких результатах сообщает The Guardian со ссылкой на клиническое исследование Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf).