Аритмія не буде турбувати завдяки вживанню цього напою: експерти вразили відкриттям

Нове дослідження спростовує поширений міф про шкоду кави для серця: виявилося, що цей напій може навіть зменшувати ризик розвитку аритмії. Про такі результати повідомляє The Guardian із посиланням на клінічне дослідження Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf).

Фото: з відкритих джерел

У рамках експерименту науковці спостерігали за 200 пацієнтами, які мали хронічну форму аритмії. З’ясувалося, що ті, хто продовжував пити хоча б одну чашку кави на день, мали на 17% нижчу ймовірність повторного епізоду нерегулярного серцебиття, ніж учасники, які повністю відмовилися від кофеїну.

Дослідження охопило літніх людей із США, Канади та Австралії. За допомогою електрокардіограм і портативних моніторів учені фіксували показники серцевого ритму. Керівник дослідження, кардіолог Грегорі Маркус з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, зазначив, що отримані дані свідчать, що кофеїн може мати захисний ефект проти фібриляції передсердь.

Втім, фахівці закликають не робити поспішних висновків. У дослідженні не враховували інші чинники — зокрема, споживання інших кофеїновмісних напоїв, рівень фізичної активності та особливості харчування.

Кардіологиня Йоганна Контрерас із клініки Mount Sinai у Нью-Йорку наголошує: людям з аритмією не обов’язково повністю відмовлятися від кави.

"Одна чашка вранці не зашкодить", — запевнила вона.

Результати дослідження опубліковані у виданні Journal of the American Medical Association та представлені на конференції American Heart Association у Новому Орлеані.

Раніше американські лікарі вже повідомляли, що кілька чашок кави на день є безпечними для більшості людей і можуть навіть позитивно впливати на здоров’я. Водночас медики нагадують: надмірне споживання кави може підвищувати артеріальний тиск.

Як вже писали "Коментарі", до того, як жирафи стали "хмарочосами савани", еволюція ледь не довела їх до серцевого виснаження. Сьогодні вчені вважають, що довгі ноги з’явилися у цих тварин раніше за довгі шиї.