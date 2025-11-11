Аритмия не будет беспокоить благодаря употреблению этого напитка: эксперты поразили открытием

Новое исследование опровергает распространенный миф о вреде кофе для сердца: оказалось, что этот напиток может даже снизить риск развития аритмии. О таких результатах сообщает The Guardian со ссылкой на клиническое исследование Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf).

Фото: из открытых источников

В рамках эксперимента ученые наблюдали за 200 пациентами с хронической формой аритмии. Выяснилось, что те, кто продолжал пить хотя бы одну чашку кофе в день, имели на 17% более низкую вероятность повторного эпизода нерегулярного сердцебиения, чем участники, полностью отказавшиеся от кофеина.

Исследование охватило пожилых людей из США, Канады и Австралии. Посредством электрокардиограмм и портативных мониторов ученые фиксировали показатели сердечного ритма. Руководитель исследования, кардиолог Грегори Маркус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметил, что полученные данные свидетельствуют, что кофеин может иметь защитный эффект против фибрилляции предсердий.

Впрочем, специалисты призывают не делать поспешных выводов. В исследовании не учитывались другие факторы — в частности, потребление других кофеинсодержащих напитков, уровень физической активности и особенности питания.

Кардиологиня Иоганна Контрерас из клиники Mount Sinai в Нью-Йорке отмечает: людям с аритмией не обязательно полностью отказываться от кофе.

"Одна чашка утром не повредит", — заверила она.

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the American Medical Association и представлены на конференции American Heart Association в Новом Орлеане.

Ранее американские врачи уже сообщали, что несколько чашек кофе в день безопасны для большинства людей и могут даже положительно влиять на здоровье. В то же время, медики напоминают: чрезмерное потребление кофе может повышать артериальное давление.

