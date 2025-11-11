logo

Аритмия не будет беспокоить благодаря употреблению этого напитка: эксперты поразили открытием
commentss НОВОСТИ Все новости

Аритмия не будет беспокоить благодаря употреблению этого напитка: эксперты поразили открытием

Исследователи изучили, как небольшая порция кофе влияет на сердечный ритм 200 пациентов

11 ноября 2025, 07:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Новое исследование опровергает распространенный миф о вреде кофе для сердца: оказалось, что этот напиток может даже снизить риск развития аритмии. О таких результатах сообщает The Guardian со ссылкой на клиническое исследование Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf).



Фото: из открытых источников

В рамках эксперимента ученые наблюдали за 200 пациентами с хронической формой аритмии. Выяснилось, что те, кто продолжал пить хотя бы одну чашку кофе в день, имели на 17% более низкую вероятность повторного эпизода нерегулярного сердцебиения, чем участники, полностью отказавшиеся от кофеина.

Исследование охватило пожилых людей из США, Канады и Австралии. Посредством электрокардиограмм и портативных мониторов ученые фиксировали показатели сердечного ритма. Руководитель исследования, кардиолог Грегори Маркус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметил, что полученные данные свидетельствуют, что кофеин может иметь защитный эффект против фибрилляции предсердий.

Впрочем, специалисты призывают не делать поспешных выводов. В исследовании не учитывались другие факторы — в частности, потребление других кофеинсодержащих напитков, уровень физической активности и особенности питания.

Кардиологиня Иоганна Контрерас из клиники Mount Sinai в Нью-Йорке отмечает: людям с аритмией не обязательно полностью отказываться от кофе.

"Одна чашка утром не повредит", — заверила она.

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the American Medical Association и представлены на конференции American Heart Association в Новом Орлеане.

Ранее американские врачи уже сообщали, что несколько чашек кофе в день безопасны для большинства людей и могут даже положительно влиять на здоровье. В то же время, медики напоминают: чрезмерное потребление кофе может повышать артериальное давление.

Как уже писали "Комментарии", до того, как жирафы стали "небоскребами саванны", эволюция чуть не довела их до сердечного истощения. Сегодня ученые считают, что длинные ноги появились у этих животных раньше длинных шеи.



