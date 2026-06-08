Що швидко “вбиває” простату після 40 років: це важливо для кожного чоловіка

Після 40 років простата стає особливо вразливою до низки чинників. Гормональні зміни, метаболічні порушення, ожиріння, малорухливий спосіб життя та неправильне харчування значно підвищують ризик розвитку гіперплазії та раку простати.

Проблеми з простатою. Ілюстративне фото

Основні чинники, що шкодять простаті після 40 років

Вікові зміни — з віком клітини простати зазнають генетичної нестабільності, зростає рівень хронічного запалення та порушується клітинний метаболізм. Це створює умови для розвитку злоякісних процесів. Дослідження показують, що більшість чоловіків після 80 років мають субклінічні ознаки раку простати, тоді як у молодому віці він майже не зустрічається.

Гормональні порушення — після 40 років рівень тестостерону щороку знижується приблизно на 1-2%. Це явище відоме як "пізній гіпогонадизм". Зменшення андрогенів у поєднанні з ожирінням та діабетом сприяє підвищенню рівня естрогенів, що стимулює патологічні процеси у простаті.

Метаболічний синдром — надмірна вага, інсулінорезистентність та високий рівень цукру в крові пов’язані з гіперплазією простати та підвищеним ризиком раку. Центральне ожиріння (жир у ділянці живота) особливо небезпечне, адже воно асоціюється з агресивними формами пухлин.

Нездорове харчування — вживання великої кількості червоного м’яса, цукру та жирної їжі сприяє запальним процесам. Натомість дієти з переважанням овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та риби (середземноморська чи DASH) знижують ризик агресивного раку простати.

Малорухливий спосіб життя - регулярні фізичні навантаження зменшують ризик розвитку раку простати на 25-30%. Відсутність руху, навпаки, погіршує гормональний баланс і сприяє ожирінню.

Шкідливі звички — куріння та надмірне споживання алкоголю негативно впливають на клітини простати. Хоча роль цих факторів досліджується, вони асоціюються з підвищеним ризиком агресивних форм хвороби.

Дефіцит вітаміну D - недостатнє сонячне опромінення та низький рівень вітаміну D можуть збільшувати ризик патологій простати. Водночас надмірні дози деяких добавок, зокрема вітаміну Е, навпаки підвищують ймовірність раку.

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