Ці напої допоможуть відновити здоров’я простати: ефект вразить кожного чоловіка

Покращити здоров’я простати можна не тільки, вживаючи медичні препарати, а й додавши до раціону прості та водночас дуже корисні напої. У топі — гранатовий та томатний соки, зелений чай.

Основні напої для здоров’я простати

Гранатовий сік — клінічні випробування показали, що у чоловіків після операції чи променевої терапії гранатовий сік уповільнював зростання рівня PSA майже втричі. Це означає, що прогресування хвороби сповільнюється, а антиоксиданти гранату блокують ріст ракових клітин.

Томатний сік — лікопін, пігмент томатів, знижує ризик розвитку раку простати та допомагає зменшувати запальні процеси. Найкраще він засвоюється після термічної обробки, тому томатний сік або соуси є більш ефективними, ніж сирі помідори.

Зелений чай — містить катехін EGCG, який зменшує окислювальний стрес і запалення. Дослідження показують, що регулярне вживання зеленого чаю може знизити ризик розвитку доброякісної гіперплазії простати та уповільнити клітинне розростання.

Соєве молоко — багате на ізофлавони, які впливають на гормональний баланс і можуть знижувати активність андрогенів, що стимулюють ріст клітин простати. У країнах Азії, де споживання сої значно вище, рівень захворюваності на рак простати нижчий.

Вода — найпростіший і найважливіший напій. Вона допомагає уникати подразнення сечового міхура, зменшує ризик інфекцій та підтримує нормальний відтік сечі.

Якому напою віддати перевагу

Найбільш переконливі висновки щодо користі для здоров’я простати мають гранатовий та томатний соки.

Зелений чай і соєве молоко можна включати як додаткову підтримку.

Регулярне споживання води залишається базовою умовою для здоров’я простати.

Важливо уникати надмірного алкоголю, кофеїну та солодких напоїв.

