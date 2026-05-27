Эти напитки помогут восстановить здоровье простаты: эффект поразит каждого мужчину

Улучшить здоровье простаты можно не только, употребляя медицинские препараты, но и добавив в рацион простые и очень полезные напитки. В топе – гранатовый и томатный соки, зеленый чай.

Основные напитки для здоровья простаты

Гранатовый сок — клинические испытания показали, что у мужчин после операции или лучевой терапии гранатовый сок замедлял рост уровня PSA почти в три раза. Это означает, что прогресс болезни замедляется, а антиоксиданты граната блокируют рост раковых клеток.

Томатный сок – ликопин, пигмент томатов, снижает риск развития рака простаты и помогает уменьшать воспалительные процессы. Лучше всего он усваивается после термической обработки, поэтому томатный сок или соусы более эффективны, чем сырые помидоры.

Зеленый чай – содержит катехин EGCG, который уменьшает окислительный стресс и воспаление. Исследования показывают, что регулярное употребление чая может снизить риск развития доброкачественной гиперплазии простаты и замедлить клеточное разрастание.

Соевое молоко – богатое изофлавонами, которые влияют на гормональный баланс и могут снижать активность андрогенов, стимулирующих рост клеток простаты. В странах Азии, где потребление сои значительно выше, уровень заболеваемости раком простаты ниже.

Вода – самый простой и самый важный напиток. Она помогает избегать раздражения мочевого пузыря, снижает риск инфекций и поддерживает нормальный отток мочи.

Какой напиток предпочесть

Наиболее убедительные выводы по поводу пользы для здоровья простаты имеют гранатовый и томатный соки.

Зеленый чай и соевое молоко можно включать в качестве дополнительной поддержки.

Регулярное употребление воды остается базовым условием для здоровья простаты.

Важно избегать чрезмерного алкоголя, кофеина и сладких напитков.

