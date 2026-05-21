Суперпродукт, який відновить здоров’я простати: це допоможе кожному чоловіку

Зберегти здоров’я простати можна, вживаючи один поширений продукт. За даними наукових досліджень саме помідори, багаті на лікопін, можна назвати суперпродуктом для здоров’я простати. Спеціалісти зазначають, що регулярне вживання саме термічно оброблених томатів значно знижує ризик розвитку та прогресування проблем із простатою.

Користь від помідорів

Помідори багаті на лікопін — антиоксидант, що нейтралізує вільні радикали та зменшує пошкодження клітин. Дослідження показали, що чоловіки, які споживали 2-4 порції приготованих томатів на тиждень, мали на 28% нижчий ризик раку простати та на 35% нижчий ризик його прогресування. Теплова обробка (соус, паста, суп) робить лікопін більш доступним для організму. Поєднання з невеликою кількістю олії (наприклад, оливкової) підвищує засвоюваність.

Чому саме помідори — суперпродукт

Помідори доступні, універсальні та мають найбільш узгоджені результати досліджень. Лікопін діє не лише як антиоксидант, а й впливає на гени, що регулюють ріст клітин простати. Регулярне споживання приготованих томатів — простий і безпечний спосіб підтримати здоров’я.

Як покращити стан простати

Включайте томатний соус чи пасту у раціон щонайменше двічі на тиждень.

Поєднуйте з оливковою олією для кращого засвоєння.

Додавайте до раціону броколі та інші хрестоцвіті овочі, а також рибу кілька разів на тиждень.

Використовуйте соєві продукти як альтернативу м’ясу.

Інші продукти, що підсилюють ефект

Корисними для здоров’я простати спеціалісти також називають:

Хрестоцвіті овочі (броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста) — містять сульфорафан, який активує ферменти детоксикації та пригнічує ріст пошкоджених клітин.

Жирна риба (лосось, сардини, скумбрія) — багата на омега-3, які знижують запальні процеси та маркери клітинного розмноження.

Соєві продукти (тофу, едамаме, темпе) — ізофлавони взаємодіють з рецепторами гормонів, зменшуючи стимуляцію росту клітин простати.

Гранатовий сік — клінічні дослідження показали уповільнення зростання рівня PSA у чоловіків після лікування раку простати.

