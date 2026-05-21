Суперпродукт, который восстановит здоровье простаты: это поможет каждому мужчине

Сохранить здоровье простаты можно, употребляя один распространённый продукт. По данным научных исследований именно помидоры, богатые ликопином, можно назвать суперпродуктом для здоровья простаты. Специалисты отмечают, что регулярное употребление термически обработанных томатов значительно снижает риск развития и прогрессирования проблем с простатой.

Польза от помидоров

Помидоры богаты ликопином — антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы и уменьшает повреждение клеток. Исследования показали, что мужчины, потреблявшие 2-4 порции приготовленных томатов в неделю, имели на 28% более низкий риск рака простаты и на 35% ниже риск его прогрессирования. Тепловая обработка (соус, паста, суп) делает ликопин более доступным для организма. Сочетание с небольшим количеством масла (например, оливкового) повышает усвояемость.

Почему именно помидоры – суперпродукт

Помидоры доступны, универсальны и имеют наиболее согласованные результаты исследований. Ликопин действует не только как антиоксидант, но и влияет на гены, регулирующие рост клеток простаты. Регулярное потребление приготовленных томатов – простой и безопасный способ поддержать здоровье.

Как улучшить состояние простаты

Включайте томатный соус или пасту в рацион не менее двух раз в неделю.

Сочетайте с оливковым маслом для лучшего усвоения.

Добавляйте в рацион брокколи и другие крестоцветные овощи, а также рыбу несколько раз в неделю.

Используйте соевые продукты в качестве альтернативы мясу.

Другие продукты, усиливающие эффект

Полезными для здоровья простаты специалисты также называют:

Крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста) – содержат сульфорафан, который активирует ферменты детоксикации и подавляет рост поврежденных клеток.

Жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия) – богата омега-3, снижающими воспалительные процессы и маркеры клеточного размножения.

Соевые продукты (тофу, эдамаме, темпе) – изофлавоны взаимодействуют с рецепторами гормонов, уменьшая стимуляцию роста клеток простаты.

Гранатовый сок – клинические исследования показали замедление роста уровня PSA у мужчин после лечения рака простаты.

