Что быстро "убивает" простату после 40 лет: это важно для каждого мужчины

После 40 лет простата становится особенно уязвимой к ряду факторов. Гормональные изменения, метаболические нарушения, ожирение, малоподвижный образ жизни и неправильное питание значительно повышают риск гиперплазии и рака простаты.

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Основные факторы, вредящие простате после 40 лет

Возрастные изменения — с возрастом клетки простаты претерпевают генетическую нестабильность, растет уровень хронического воспаления и нарушается клеточный метаболизм. Это создает условия для развития злокачественных действий. Исследования показывают, что большинство мужчин после 80 лет имеют субклинические признаки рака простаты, в то время как в молодом возрасте он почти не встречается.

Гормональные нарушения – после 40 лет уровень тестостерона ежегодно снижается примерно на 1-2%. Это явление известно как "поздний гипогонадизм". Уменьшение андрогенов в сочетании с ожирением и диабетом способствует повышению уровня эстрогенов, что стимулирует патологические процессы в простате.

Метаболический синдром – избыточный вес, инсулинорезистентность и высокий уровень сахара в крови связаны с гиперплазией простаты и повышенным риском рака. Центральное ожирение (жир в области живота) особенно опасно, ведь оно ассоциируется с агрессивными формами опухолей.

Нездоровое питание – употребление большого количества красного мяса, сахара и жирной пищи способствует воспалительным процессам. Диеты с преобладанием овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы (средиземноморская или DASH) снижают риск агрессивного рака простаты.

Малоподвижный образ жизни – регулярные физические нагрузки уменьшают риск развития рака простаты на 25-30%. Отсутствие движения, напротив, ухудшает гормональный баланс и способствует ожирению.

Вредные привычки – курение и чрезмерное потребление алкоголя негативно влияют на клетки простаты. Хотя роль этих факторов исследуется, они ассоциируются с повышенным риском агрессивных форм заболевания.

Дефицит витамина D – недостаточное солнечное облучение и низкий уровень витамина D могут увеличивать риск патологий простаты. В то же время, чрезмерные дозы некоторых добавок, в частности витамина Е, наоборот повышают вероятность рака.

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