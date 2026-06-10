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Що швидко “вбиває” печінку після 40 років: важливе попередження для кожного

ТОП факторів, які особливо негативно впливають на стан печінки після 40 років

10 червня 2026, 20:06
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Кречмаровская Наталия

Після 40 років печінка стає особливо вразливою до токсичних факторів. Найшвидше її руйнує регулярне надмірне вживання алкоголю та поєднання шкідливих звичок, таких як куріння, ожиріння й малорухливий спосіб життя. Це призводить до розвитку алкоголь-асоційованої хвороби печінки та неалкогольної жирової хвороби, які можуть швидко перейти у цироз.

Що швидко “вбиває” печінку після 40 років: важливе попередження для кожного

Проблеми з печінкою. Ілюстративне фото

Алкоголь як головний фактор ризику

Алкоголь — асоційована хвороба печінки виникає після років надмірного вживання спиртного. Вона проходить кілька стадій: спочатку формується "жирова печінка", далі — алкогольний гепатит, а згодом цироз, коли здорові клітини замінюються рубцевою тканиною. 90% людей, які регулярно перевищують норму алкоголю, мають ризик розвитку стеатозу, а близько 30% доходять до цирозу.

Особливо небезпечним є те, що хвороба може розвиватися навіть без симптомів, а перші ознаки — втома, втрата апетиту, жовтяниця — часто ігноруються.

Небезпечні звички після 40

Куріння посилює запальні процеси та оксидативний стрес, що погіршує стан печінки.

Ожиріння та надлишкова вага сприяють розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (NAFLD). З віком вона частіше переходить у стеатогепатит і цироз.

Малорухливість знижує здатність організму контролювати рівень глюкози та ліпідів, що веде до метаболічних порушень.

Вікові зміни та їхній вплив

Після 40 років печінка втрачає частину здатності до регенерації. Старіння посилює запальні процеси та оксидативний стрес, що робить перебіг хвороб печінки більш тяжким. У жінок ризик зростає після менопаузи через зниження рівня естрогенів, які частково захищають печінку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які фактори призводять до раку печінки.




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