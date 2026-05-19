Ці фактори викликають рак печінки: що швидко “вбиває” орган

Рак печінки є одним із найнебезпечніших онкологічних захворювань. Розвиток хвороби часто пов’язаний із низкою факторів ризику, серед яких провідну роль відіграють вірусні інфекції, алкоголь, ожиріння та токсини.

ТОП факторів ризику розвитку раку печінки

Хронічні вірусні інфекції — гепатити B та C є головними причинами розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Віруси ушкоджують клітини печінки, спричиняють запалення та цироз, що значно підвищує ймовірність утворення злоякісних пухлин.

Цироз печінки — стан, коли нормальна тканина замінюється рубцевою. Цироз може бути наслідком тривалого вживання алкоголю, вірусних гепатитів або неалкогольної жирової хвороби печінки. Люди з цирозом мають значно вищий ризик розвитку раку.

Алкоголь — його надмірне споживання ушкоджує клітини печінки та спричиняє цироз. Дослідження показують, що у людей із гепатитом, які зловживають алкоголем, ризик раку печінки зростає у кілька разів.

Неалкогольна жирова хвороба печінки — стан часто пов’язаний з ожирінням, діабетом та метаболічним синдромом. У тяжких випадках він переходить у неалкогольний стеатогепатит (NASH), що може призвести до цирозу та раку.

Афлатоксини — токсини грибкового походження, які утворюються у продуктах, які зберігаються у теплих і вологих умовах (наприклад, кукурудза, горіхи). Вживання заражених продуктів значно підвищує ризик раку печінки, особливо у людей з гепатитом B.

Куріння — тютюн підвищує ризик розвитку багатьох видів раку, включно з печінковим. Чим довше людина курить, тим вищою є ймовірність злоякісних змін у клітинах печінки.

Генетичні та рідкісні хвороби — до них належать гемохроматоз, дефіцит альфа-1-антитрипсину, хвороба Вільсона та інші порушення обміну речовин, які можуть спричиняти ушкодження печінки та підвищувати ризик онкології.

Додаткові чинники:

Вік: найчастіше рак печінки діагностують у людей старше 60 років.

Діабет та ожиріння: підвищують ризик через метаболічні порушення.

Імунодефіцитні стани: наприклад, ВІЛ-інфекція може збільшувати ймовірність розвитку пухлин печінки.

