Эти факторы вызывают рак печени: что быстро "убивает" орган

Рак печени является одним из наиболее опасных онкологических заболеваний. Развитие заболевания часто связано с рядом факторов риска, среди которых ведущую роль играют вирусные инфекции, алкоголь, ожирение и токсины.

ТОП факторов риска развития рака печени

Хронические вирусные инфекции – гепатиты B и C являются главными причинами развития гепатоцеллюлярной карциномы. Вирусы повреждают клетки печени, вызывают воспаление и цирроз, что значительно повышает вероятность злокачественных опухолей.

Цирроз печени – состояние, когда нормальная ткань заменяется рубцовой. Цирроз может являться следствием длительного употребления алкоголя, вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени. У людей с циррозом значительно выше риск развития рака.

Алкоголь — его чрезмерное потребление повреждает клетки печени и вызывает цирроз. Исследования показывают, что у людей с гепатитом, злоупотребляющих алкоголем, риск рака печени возрастает в несколько раз.

Неалкогольная жировая болезнь печени – состояние часто связано с ожирением, диабетом и метаболическим синдромом. В тяжелых случаях он переходит в неалкогольный стеатогепатит (NASH), что может привести к циррозу и раку.

Афлатоксины – токсины грибкового происхождения, которые образуются в продуктах, хранящихся в теплых и влажных условиях (например, кукуруза, орехи). Употребление зараженных продуктов значительно повышает риск рака печени, особенно у людей с гепатитом B.

Курение – табак повышает риск развития многих видов рака, включая печеночный. Чем дольше человек курит, тем выше вероятность злокачественных изменений в клетках печени.

Генетические и редкие болезни — к ним относятся гемохроматоз, дефицит альфа-1-антитрипсина, болезнь Вильсона и другие нарушения обмена веществ, которые могут вызвать повреждение печени и повышать риск онкологии.

Дополнительные факторы:

Возраст: чаще всего рак печени диагностируют у людей старше 60 лет.

Диабет и ожирение: повышают риск из-за метаболических нарушений.

Иммунодефицитные состояния: например, ВИЧ-инфекция может увеличивать вероятность развития опухолей печени.

