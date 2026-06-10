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Что быстро "убивает" печень после 40 лет: важное предупреждение для каждого

ТОП факторов, особенно негативно влияющих на состояние печени после 40 лет

10 июня 2026, 20:06
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Кречмаровская Наталия

После 40 лет печень становится особенно уязвимой к токсическим факторам. Быстрее всего ее разрушает регулярное чрезмерное употребление алкоголя и сочетание вредных привычек, таких как курение, ожирение и малоподвижный образ жизни. Это приводит к развитию алкоголь-ассоциированной болезни печени и неалкогольной жировой болезни, которая может быстро перейти в цирроз.

Что быстро "убивает" печень после 40 лет: важное предупреждение для каждого

Проблемы с печенью. Иллюстративное фото

Алкоголь как главный фактор риска

Алкоголь – ассоциированная болезнь печени возникает после лет чрезмерного употребления спиртного. Она проходит несколько стадий: сначала формируется "жировая печень", далее – алкогольный гепатит, а впоследствии цирроз, когда здоровые клетки заменяются рубцовой тканью. 90% людей, регулярно превышающих норму алкоголя, имеют риск развития стеатоза, а около 30% доходят до цирроза.

Особенно опасно то, что болезнь может развиваться даже без симптомов, а первые признаки — усталость, потеря аппетита, желтуха — часто игнорируются.

Опасные привычки после 40

Курение усиливает воспалительные процессы и оксидативный стресс, что ухудшает состояние печени.

Ожирение и лишний вес способствуют развитию неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD). С возрастом она чаще переходит в стеатогепатит и цирроз.

Малоподвижность снижает способность организма контролировать уровень глюкозы и липидов, что приводит к метаболическим нарушениям.

Возрастные изменения и их влияние

После 40 лет печень теряет часть регенерационной способности. Старение усугубляет воспалительные процессы и оксидативный стресс, что делает течение болезней печени более тяжелым. У женщин риск возрастает после менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов, частично защищающих печень.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие факторы приводят к раку печени.




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