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Що швидко “вбиває” нирки після 40 років: названо найнебезпечніші фактори

ТОП факторів, які швидко “вбивають” нирки після 40 років

12 червня 2026, 16:43
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Кречмаровская Наталия

Після 40 років нирки стають особливо вразливими до хронічних хвороб, і швидке їх руйнування найчастіше спричиняють високий тиск, діабет, ожиріння та нездоровий спосіб життя. Вони запускають процеси запалення, склерозу та втрати функціональних клітин, що може призвести до ниркової недостатності.

Що швидко “вбиває” нирки після 40 років: названо найнебезпечніші фактори

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

Основні фактори, що шкодять ниркам після 40 років

Артеріальна гіпертензія - постійно підвищений тиск руйнує дрібні судини та клубочки, які фільтрують кров. Це призводить до нефросклерозу, втрати подоцитів та утворення рубцевої тканини. У тяжких випадках може розвинутися злоякісна нефросклерозія, яка викликає гостру ниркову недостатність протягом кількох днів.

Діабет — підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та стимулює запальні процеси. Діабетична нефропатія є однією з головних причин хронічної хвороби нирок у людей середнього та старшого віку.

Ожиріння — надмірна вага збільшує внутрішньонирковий тиск, сприяє гіперфільтрації та прискорює втрату функціональних нефронів. Це також посилює ризик розвитку діабету та гіпертензії.

Куріння — токсини тютюну погіршують кровопостачання нирок, стимулюють оксидативний стрес і прискорюють формування рубцевої тканини.

Вікові зміни — після 40 років відбувається поступове зменшення об’єму коркового шару, зниження кількості нефронів, порушення роботи мітохондрій та накопичення клітинного старіння. Це робить органи більш чутливими до будь-яких додаткових навантажень.

Біологічні механізми пошкодження

Клітинне старіння: нефрони втрачають здатність до регенерації, що веде до поступового зниження функції.

Мітохондріальна дисфункція: порушення енергетичного балансу клітин сприяє їх загибелі.

Запальні процеси: хронічне запалення стимулює утворення фіброзної тканини, яка заміщує здорові клітини.

Гломерулосклероз: поступове заміщення функціональних клубочків рубцями, що знижує здатність нирок очищати кров.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що швидко “вбиває” коліна після 40 років.




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