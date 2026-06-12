Що швидко “вбиває” нирки після 40 років: названо найнебезпечніші фактори

Після 40 років нирки стають особливо вразливими до хронічних хвороб, і швидке їх руйнування найчастіше спричиняють високий тиск, діабет, ожиріння та нездоровий спосіб життя. Вони запускають процеси запалення, склерозу та втрати функціональних клітин, що може призвести до ниркової недостатності.

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

Основні фактори, що шкодять ниркам після 40 років

Артеріальна гіпертензія - постійно підвищений тиск руйнує дрібні судини та клубочки, які фільтрують кров. Це призводить до нефросклерозу, втрати подоцитів та утворення рубцевої тканини. У тяжких випадках може розвинутися злоякісна нефросклерозія, яка викликає гостру ниркову недостатність протягом кількох днів.

Діабет — підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та стимулює запальні процеси. Діабетична нефропатія є однією з головних причин хронічної хвороби нирок у людей середнього та старшого віку.

Ожиріння — надмірна вага збільшує внутрішньонирковий тиск, сприяє гіперфільтрації та прискорює втрату функціональних нефронів. Це також посилює ризик розвитку діабету та гіпертензії.

Куріння — токсини тютюну погіршують кровопостачання нирок, стимулюють оксидативний стрес і прискорюють формування рубцевої тканини.

Вікові зміни — після 40 років відбувається поступове зменшення об’єму коркового шару, зниження кількості нефронів, порушення роботи мітохондрій та накопичення клітинного старіння. Це робить органи більш чутливими до будь-яких додаткових навантажень.

Біологічні механізми пошкодження

Клітинне старіння: нефрони втрачають здатність до регенерації, що веде до поступового зниження функції.

Мітохондріальна дисфункція: порушення енергетичного балансу клітин сприяє їх загибелі.

Запальні процеси: хронічне запалення стимулює утворення фіброзної тканини, яка заміщує здорові клітини.

Гломерулосклероз: поступове заміщення функціональних клубочків рубцями, що знижує здатність нирок очищати кров.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що швидко “вбиває” коліна після 40 років.



